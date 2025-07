El Consell duda de la viabilidad del plan de reconstrucción por la falta de apoyo del Gobierno

El plan Endavant para la reconstrucción de Valencia tras la dana se ha convertido en un nuevo ejemplo que evidencia el abismo que separa a la Generalitat y el Gobiernol desde el día después de la tragedia. Si el Ejecutivo central ha tardado poco en mostrar su escepticismo ante una hoja de ruta en la que no ha participado en su diseño pero para la que tendría que desembolsar más de 12.000 millones (el 43 % del total previsto, que alcanza los 29.000 millones), el Consell ha hecho hoy lo propio, pero a la inversa: ha exhibido sus dudas respecto al apoyo que le pueda ofrecer un Pedro Sánchez "rodeado" por la corrupción y al que ha situado en su "final de ciclo".

Según la portavoz Susana Camarero, esa debilidad del Gobierno "complica" la viabilidad del plan de Gan Pampols, ya que en ese contexto de "descomposición" por los casos de corrupción y tras "aplicar una asfixia" financiera al gobierno valenciano, el Consell considera "difícil que en este final del ciclo el Gobierno esté pendiente" de desarrollar esta estrategia que propone la Generalitat.

"Que pueda llevarse a cabo o no hoy es complicado viendo cómo está el Gobierno. Frente a la asfixia económica que aplica a esta comunidad, donde vemos que no llega el extra FLA, vemos un Gobierno que está en situación de descomposición, más tras el ingreso ayer en prisión de Santos Cerdán, que hace que Sánchez esté más pendiente de la corrupción que le rodea que de ayudar a los valencianos", ha sentenciado.

La comisión mixta

La también vicepresidenta, que hoy ha presidido el pleno del Consell en ausencia de Carlos Mazón (de viaje institucional fuera de España), ha vuelto a reclamar "coordinación" al Ejecutivo central, insistiendo de nuevo en que acepten la creación de una comisión mixta que ha venido reclamando el Consell desde hace semanas.

Aunque el Gobierno no ha participado del plan, Camarero ha destacado que requiere de la implicación de todas las administraciones "si quiere ser viable", y ha recordado que "incumbe" también al Gobierno de Sánchez en tanto que "es el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de los cauces, de las obras hidrológicas o de las alarmar preventivas".

Carlos Mazón y Gan Pampols, en la presentación del Plan Endavant. / Miguel Angel Montesinos

"Cogobernanza y coordinación"

Por eso, ha reclamado "cogobernanza y coordinación" en la reconstrucción y, de nuevo, esa comisión mixta. La portavoz también ha reprochado la ausencia de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, en el acto de presentación en el Palau, pero ha remarcado que el comisionado José María Ángel sí estaba presente escuchando el plan, que "le hace una parte de sus deberes, porque ha identificado lo que hay que mejorar", ha apuntado.

Camarero, que ha dado por sentads los contactos con el Gobierno para elaborar el plan Endavant por la sola presencia de Ángel, no ha concretado sin embargo de dónde saldrá el dinero que según esa estrategia debe poner la Generalitat, y que asciende hasta los 14.500 millones de euros, prácticamente la mitad de lo que gasta el Consell en un año incluyendo Sanidad, Educación y pago de nóminas y de deuda.

Críticas al PSPV

Sí que se ha detenido para responder al PSPV, y en concreto a Diana Morant y a Bernabé, ante sus críticas por pedir dinero al Estado ya sea para acometer este plan, por el extra FLA o con la actualización de las entregas a cuenta.

Según Camarero, todos esos fondos que se reclaman "son de los valencianos". "La Generalitat no pide, reclama lo propio", ha resumido. "No pedimos nada que no corresponda a los valencianos. Damos la cara y peleamos por ellos", ha defendido antes de recordar a los socialistas que durante el mandato de Ximo Puig, "sin dana" y con extra FLA, se pidieron "5.000 millones de euros en anticipos" como los que ahora también se están solicitando.

Por ello, ha pedido "más responsabilidad" a Morant cuando habla de la situación financiera de la Generalitat y de sus reivindicaciones al Ejecutivo central, ya que en opinión de Camarero, "muestra desconocimiento o mala fe, porque se viene realizando habitualmente y es dinero de los valencianos", ha concluido.