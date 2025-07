Costa y cambio climático

El litoral mediterráneo aúna dos problemas para su gestión presente y futura en relación con el cambio climático: una lenta, pero constante subida del nivel del mar y una intensidad y frecuencia de temporales de levante con oleajes intensos que en la última década se han comido muchos metros de arena de playa. El primero es un proceso de fondo, que si bien no alcanza en el Mediterráneo los umbrales de las costas atlánticas de nuestro país, va a ir condicionando la gestión del dominio público marítimo terrestre en las próximas décadas. El segundo es más preocupante en el corto plazo. En los últimos años, hemos padecido oleajes intensos en la costa mediterránea que han destrozado paseos marítimos, equipamientos y se han llevado toneladas de arena de las playas. Sin duda el temporal “Gloria” fue el más catastrófico, pero con posterioridad se han registrado otros tantos muy dañinos. Ahora se presentan normativas tendentes a la gestión sostenible de la costa. Lo que sorprende es que el cambio climático es en ellas un argumento para justificar la necesidad de llevar a cabo obras estructurales de protección de viviendas instaladas en dominio público, por tanto, en régimen concesional. Vengo defendiendo desde hace años que este tema es complejo y necesite de mucho diálogo y cooperación entre las partes afectadas: concesionarios, ayuntamientos y gobierno central. Porque si no se desarrolla de este modo, se corre el riesgo de que la gestión del dominio público estatal se convierta en objeto de deseo de las administraciones regionales. Tampoco hay soluciones universales. Cada tramo de costa merece su tratamiento específico en este tema. No se puede llenar de diques toda la costa para proteger tramos de costa con viviendas en dominio público, cuyos habitantes son conscientes del riesgo que están corriendo. Tampoco se pueden llevar a cabo revisión de deslindes sin aportar las soluciones necesarias para favorecer el traslado de las primeras líneas, en su caso, a los propietarios que puedan verse afectados. En resumen, estamos ante un tema complejo, ante una problemática que va a ir a más. Y no van a servir posturas de fuerza entre administraciones, ni soluciones basadas en el enfrentamiento entre partes afectadas. Hay zonas de la costa mediterránea que van a tener que desalojarse, otras donde van a ser necesarias obras de defensa y en todas, se requerirá voluntad de diálogo, de acuerdo entre las partes implicadas. Y la ciencia deberá aportar información precisa y constantemente actualizada sobre el impacto del cambio climático en el medio marino próximo a la costa.