«La formación financiera debería de ser obligatoria en los colegios»

La necesidad de más formación financiera fue la gran reflexión que dejó el acto ‘Claves del futuro financiero: ahorro e inversión’, celebrado el pasado miércoles en la sede de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia, organizado por Prensa Ibérica e en colaboración con Bestinver, la principal gestora independiente de España con más de 36 años de experiencia . La jornada, iluminada por la solemnidad del patio interior del Palacio Boil d’Arenós, contó con la participación de José María Díaz Vallejo, analista senior del equipo de renta variable de Bestinver; Celia Rubio, influencer financiera; Isabel Giménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles de Valencia y Miguel Arias, CEO & Co-Founder de Rankia.

Sobre el tronco de esa reflexión que planeó por encima de todas las demás, la directora de relaciones institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, dirigió una ‘mesa’ que generó la mayor de las expectaciones: hubo lleno, con mucha presencia juvenil en la audiencia.

Comenzó con una cuestión (‘¿por qué es importante invertir además de ahorrar?’) que puso en contexto el contenido en una realidad que nada que tiene que ver con la de hace unos años, con muchas más oportunidades de inversión. «Es importante matizar esa distinción. En el momento en el que estás almacenando capital, estamos invirtiendo en un activo que se llama ‘cash’, lo sepamos o no. A largo plazo es el que peor rentabilidad da, pero si eres consciente de que estás invirtiendo en ahorro puedes darte cuenta que puedes invertir en otras cosas», empezó José María Díaz Vallejo.

Los ponentes, durante la jornada celebrada en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia. / Fernando Bustamante

«Las dos cosas son más importantes que nunca», dijo la influencer Celia Rubio, que recordó cómo ha cambiado el sistema. «Estamos justo en un punto de transición, donde muchas personas no han ahorrado pensando que el sistema de pensiones iba a cubrir sus gastos y nos damos cuenta de que no. Nuestro sistema de pensiones se creó en el 47, cuando había una esperanza de vida mucho menor. La inversión siempre ha sido la herramienta que nos ha permitido preservar el valor del capital, pero en este momento es más importante que nunca. Dejarlo en manos del Estado no parece la mejor opción», añadió.

Invertir y divertirse

La anfitriona del evento, Isabel Giménez, ahondó en la cuestión: «Históricamente, el ahorro estaba vinculado al miedo, a no saber qué hacer con el dinero. Pero realmente la inversión es una forma de planificar. Ahora que vivimos 30 años más, después de jubilarnos tenemos que invertir, y podemos hacerlo divirtiéndonos. Aquí formamos (en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros) para perder el miedo al vocabulario financiero y hacer que invertir sea un viaje divertido», explicó.

Los ponentes posan en el photocall. / Fernando Bustamante

«Si no hacemos nada con nuestro dinero, estamos tirando a la basura un 20 % solo por la inflación. En España tenemos un déficit a la hora de decidirnos a invertir. Cuando rompemos esa barrera, es más fácil», afirmó Miguel Arias, CEO de Rankia, la principal comunidad financiera española independiente con más de 500.000 usuarios registrados.

En el momento en el que estás ahorrando, estamos invirtiendo en un activo que se llama ‘cash’ José María Díaz Vallejo — Analista senior del equipo de renta variable de Bestinver

El mercado financiero de hoy, mucho más diversificado, poco tiene que ver con el del siglo pasado. «Antes había mucha dependencia de la entidad financiera y había un cliente muchas veces mal asesorado», apunta Miguel Arias. «Cuando uno se pone a esquiar, primero aprende. En las finanzas es igual. Y la inconsciencia es mala consejera, porque si tienes un susto vuelves a la casilla de ahorro», apostilló Isabel Giménez. «Hay más información y acceso que nunca, pero no va acompañado de más educación financiera», dijo Celia Rubio, mientras que José María Díaz Vallejo, que se definió como un ‘rankiano de corazón’, aseguró que la «inmediatez» es el gran enemigo de la inversión: «Tienes que tomarte tiempo para tomar la decisión. ¡Tiempo!», reivindicó.

Nuevas tendencias

¿Las nuevas tendencias de la inversión? «La digitalización de la economía, el envejecimiento de la población y hay otras corrientes, pero no se puede siempre hablar de lo nuevo, hay cosas que no cambian. Como inversores, no hace falta que nos volvamos locos con lo nuevo», dijo José María Díaz Vallejo.

La directora de la Fundación de Estudios Bursátiles subrayó la importancia de no dejarse llevar por el miedo ante las crisis económicas y geopolíticas. «Así nunca invertiríamos. Si analizamos los mercados desde una perspectiva histórica, hay crisis cada década, hay volatilidad y hay que mantener la calma. A veces conviene alejar la lupa y alejar las megatendencias. Pensemos en el bienestar. Estamos hablando de un cambio de sociedad que genera oportunidades de inversión. Hay que ponerse las pilas», afirmó Isabel Giménez.

Una forma de controlar la volatilidad es tener bien definida de antemano nuestra estrategia de inversión Celia Rubio — Influencer financiera

Un dato clave que lanzó el CEO de Rankia: «El 74 % de los milenials no invertirían en algo que no va acorde con su conciencia. Me centraría en empresas que se centran en aquello que no va a cambiar».

José María Díaz Vallejo recuerda que hay dos herramientras para luchar contra el miedo a invertir por los continuos vaivenes: «Diversificación y democratización. Si sabes invertir, te da igual que el móvil vibre. Cuando hay gente que percibe riesgo tú percibes oportunidad. Y no te lo estás jugando todo a una carta», explica. «Una forma de controlar la volatilidad es tener bien definida de antemano nuestra estrategia de inversión», apunta Celia Rubio. Por su parte, Isabel Rodríguez habla de «tener una arquitectura de nuestro dinero, las entradas previstas, las salidas de liquidez. Y en las inversiones, una inversión a largo plazo es una inversión ganadora», mientras que desde Rankia, Miguel Arias, pone como a ejemplo al inversor Peter Lynch en la «diversificación temporal», mientras advierte de los riesgos del «apalancamiento». «No es nada aconsejable endeudarse para invertir», apostilla.

Nuevas conciencias

Respecto a las nuevas soluciones de inversión, Arias cree que cada vez «estamos más comprometidos en invertir en cosas que son buenas para la sociedad».

Isabel Giménez lo confirma: «El siglo XX ha sido maravilloso en muchos aspectos, pero también castigamos mucho al planeta. Este despertar a la nueva era es una excelente noticia. Hay muchas posibilidades de inversión». «El dinero es parte de nosotros, es una energía, y nos tranquiliza invertir en algo con lo que nos sentimos coherentes», apunta Celia Rubio.

Parte del público, durante la jornada 'Claves del futuro financiero: ahorro e inversión' / Fernando Bustamante

José María Díaz Vallejo incorpora los «fondos ESG (fondos sostenibles)» como nueva tendencia. «Pero para distinguir lo emocional de lo racional hay que tener educación financiera. Una cosa es invertir y otra es la filantropía», subraya.

La gran pregunta

Silvia Tomás lanzó la pregunta más esperada: ¿Cómo solucionamos la falta de educación financiera? Atención a las respuestas, porque cada mensaje es importante. «Lo decía Celia al principio: la decisión de controlar tu dinero no la puedes dejar en el Estado. A través de la responsabilidad aprendes y el primer paso es tomar la decisión», explicó Díaz Vallejo.

Todos vamos a tener que tomar decisiones financieras y ahora que vivimos más, con más razón Isabel Giménez — Directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles de Valencia

«Todo lo financiero lo teñimos de un halo de solemnidad, todo empieza por perderle miedo al mundo financiero. Es mucho más sencillo de lo que parece desde fuera. Todos utilizamos el dinero y todos tenemos que aprender a cómo tenerlo en funcionamiento y hacerlo crecer. Con 50 euros al mes hay tiempo de hacerlo», dijo.

Isabel Giménez - «adalid de la educación financiera», como apuntó Silvia Tomás desde el atril- aseguró que la formación financiera «debería ser una asignatura obligatoria en los colegios, empezando por enseñar finanzas de estar por casa, sin palabrejas, para que nadie se quede fuera. Todos vamos a tener que tomar decisiones financieras a lo largo de nuestra vida, y todos tenemos que saber a fecha de hoy lo que vamos a cobrar de pensión. Y tenemos que saber el presupuesto familiar, clasificar las actividades, tomar el timón de nuestras finanzas, y cambiar hábitos. Hay que ahorrar el día 1, no a final de mes. ¿Cuántos de ustedes conocen el día mundial del ahorro?», explicó.

Si vas al informe PISA, los jóvenes salen con retraso en formación financiera en comparación a otros países Miguel Arias — CEO & Co-Founder de Rankia

Miguel Arias asevera que «hay un claro déficit educativo. Si vas al informe PISA, los jóvenes salen con retraso en todo lo que tiene que ver con formación financiera comparado con otros países», dijo.

«La palabra mágica de la inversión es tiempo: para formarte, para madurar las decisiones, para todo», afirmó el analista de Bestinver como gran titular. «En el contexto actual, es necesario», resumió la influencer Celia Rubio. «Hablamos más tiempo de fútbol que de finanzas, y la formación finaciera es la mejor inversión», subrayó la anfitriona, Isabel Giménez. «Si quieres hacerlo tú mismo, necesitas formarte», sentenció Arias desde Rankia.