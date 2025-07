Mompó viaja a Barcelona para reunirse con su homóloga de la Diputación por la dana

No deja de ser un gesto de normalidad institucional pero, en tiempos recios como este, cualquier salida del guión sorprende. El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, se ha reunido este martes en la sede de la Diputación de Barcelona con la presidenta de dicha institución, la socialista Lluïsa Moret, para repasar la colaboración que están manteniendo ambas corporaciones desde la dana que tuvo lugar el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia. No es habitual en los últimos años este tipo de gestos de cortesía institucional. En los más de dos años ya del actual ciclo político no se recuerda un encuentro personal entre el president de la Generalitat y su homólogo catalán.

Hasta el momento, el gobierno provincial de Barcelona ha ayudado a los municipios afectados mediante la donación de 300.000 euros para la renovación de los equipos informáticos que fueron destruidos en la riada; además de la cesión de un bibliobús que se transformó en oficina móvil para atender las necesidades de la ciudadanía de esos mismos pueblos.

Durante el encuentro, Lluïsa Moret ha manifestado al presidente Mompó la disposición de la Diputación de Barcelona a seguir ayudando en lo que pueda a la corporación valenciana y los ayuntamientos afectados, que todavía sufren los efectos de la riada. Por su parte, Vicent Mompó ha destacado que “desde el principio hemos notado el apoyo de otras instituciones, en este caso la Diputació de Barcelona. Me satisface especialmente ver que, en casos de catástrofe, el municipalismo ha dado la talla, echando una mano en todo momento, y espero que esto sirva de ejemplo para la colaboración entre diputaciones en crisis futuras. Se ha comprobado que si trabajamos todos juntos las cosas funcionan mejor”.

Ayudas de la Diputación de Barcelona

La colaboración de la Diputació de Barcelona con la Diputació de València se produjo tan sólo unos días después de la dana. La institución presidida por Lluïsa Moret aprobó una donación económica de 300.000 euros, canalizada a través de la Diputación de València, destinada a los municipios de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de restituir los equipos informáticos básicos de los ayuntamientos afectados, como servidores, ordenadores y equipos de telecomunicaciones. La acción contribuyó a restablecer la normalidad administrativa y agilizar la tramitación de las ayudas y servicios municipales, fundamentales en momentos de postemergencia.

Hay que añadir la cesión de uno de sus bibliobuses para convertirlo en oficina de atención ciudadana. Con ello se ha conseguido prestar apoyo informativo y administrativo directo tanto a la ciudadanía afectada como a los ayuntamientos, facilitando la tramitación de ayudas, la resolución de dudas y la coordinación de recursos, contribuyendo de esta manera a la reconstrucción del tejido social y administrativo local.

Durante el encuentro, el presidente Mompó ha entregado a su homóloga en la Diputación de Barcelona un pequeño tintero de cerámica, con el que ha querido agradecerle su implicación y la empatía demostrada durante la catástrofe en nombre de las valencianas y los valencianos.