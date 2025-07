Cientos de estudiantes de la zona cero de la dana afrontan las PAU más difíciles

Estas PAU son especialmente difíciles en el papel y en las cabezas del alumnado valenciano. No solo se trata del examen más exigente del último lustro, sino que muchos y muchas tendrán que afrontarlo tras sobrevivir a una dana y perder meses de clase.

Como Michella, que perdió la casa y tuvo que irse de Paiporta temporalmente. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para llegar a tiempo a estudiar. O Ferran y Clara, que estuvieron más de un mes centrados en llevar comida a sus vecinos en una localidad asolada por una tragedia. Se comprende que en ese contexto no era nada fácil concentrarse para estudiar.

Pero lo hicieron, demostrando una madurez que no les tocaba. Y ahora se enfrentan a unas pruebas que, teóricamente son segndca convocatoria, pero para ellas y ellos es la primera, pues Conselleria de Educación dio un mes extra para estudiar a los jóvenes afectados por la riada.

En total son 437 chavales de la zona cero que enfrentan su 'segunda primera convocatoria' estos días. Un examen que marcará su futuro en un año que recordarán para siempre. Han tenido que dejar de lado sus viajes de fin de curso para ponerse a estudiar a pesar de que, probablemente, estén física y emocionalmente exhaustos. Empezarán este martes con los exámenes de Castellano e Historia de España.

Aunque han perdido mucho más que un mes de clase, los estudiantes están contentos con los 30 días extra para estudiar. "Hemos podido corregir el examen que salió hace un mes, así que a nosotros ya no nos pilla de nuevas el formato. Creo que eso compensa", cuenta Ferran, del IES Andreu Alfaro de Paiporta.

Récord de matrícula por la baja nota

Sin embargo no es la única novedad de esta convocatoria. Normalmente la segunda convocatoria es para unos pocos estudiantes que se han estampado -académicamente hablando- en la primera o quienes no pudieron acudir por otros motivos. Sin embargo, este año la matrícula se ha disparado con casi 5.600 estudiantes frente a los 4.700 del curso pasado por dos razones.

La primera es la de los afectados por la dana, y la segunda es que al tratarse de unos exámenes más exigentes de lo normal, mucho alumnado ha querido repetirlos porque sacó muy malas notas.

A la pregunta de '¿Qué examen os salió peor?' Alejandro y Joan contestan con humor. "La pregunta sería qué exameno nos salió bien". Los dos jóvenes son del IES Clot de Moro de Sagunt y han acudido a la segunda convocatoria para tratar de enmendar los errores de la primera.

Especialmente en Historia de España, un examen muy criticado por el alumnado este año por poner dos opciones del mismo contexto histórico (algo que es perfectamente válido). "Es la primera vez que el centro tiene que poner un autobús para la segunda convocatoria porque ha venido muchísima gente", explican.

Caída de nota

Que la nota media del acceso a la universidad iba a bajar era un secreto a voces. El examen era más exigente, con menos facilidades y con unas nuevas preguntas competenciales (en Educación los cambios siempre se hacen muy poco a poco y rara vez caen bien).

Así ha sido. Medio punto menos en unos exámenes que han pinchado por fin una burbuja de notas inflada por las facilidades que desde la pandemia se han ido añadiendo a la prueba. La nota media de Bachillerato se mantenía igual cada año (entorno al 7,7), pero en las PAU no paraba de subir.

Así que en realidad lo de este año se ha tratado de una corrección. Una puntuación más realista. Algo que, per se, no es malo, ya que todas las notas de acceso a las carreras bajarán, el problema es que el alumnado no sabe cuánto. Saldrán de dudas el próximo 11 de julio.

Malestar a la espera de las notas

"Pasaremos un mes con mucho malestar. Suponemos que las notas de corte han bajado, pero no tenemos forma de saber que es así. No nos podemos hacer una idea si nuestra nota sirve o no para entrar a la carrera que queremos", dice David Giménez, estudiante del IES Almussafes.

"Es cierto que no era normal lo de los últimos años. Antes de la pandemia había 6 carreras con más de un 13 de nota en toda España y el año pasado creo que había 35. Después del covid mantuvieron las facilidades y en vez de ayudar al alumnado creo que nos ha perjudicado", explica.