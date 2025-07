El sucesor de Gamarra deberá decidir el futuro de Mazón

Cuca Gamarra ha hecho oficial lo que era un secreto a voces desde hace semanas. No sigue como secretaria general del PP, según ha acordado con Alberto Núñez Feijóo. Lo deja después de algo más de tres años en el cargo. El nombramiento de su sucesor será una de las decisiones importantes del congreso de los populares del próximo fin de semana. Si el esquema se repite, es posible que el presidente del partido avance ese nombre antes del inicio del cónclave.

Desde una óptica valenciana, la decisión tiene más importancia si cabe, porque la secretaría general (el puesto más alto después de la presidencia) es la que ha de articular lo que suceda con el futuro del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el alero desde la mortal riada del pasado 29 de octubre. Quien llegue se encontrará con esa patata caliente sobre la mesa, después de ocho meses de vaivenes sobre el barón valenciano.

Es obvio que una decisión de este tipo es responsabilidad de Núñez Feijóo, pero la influencia de quien esté en la secretaría general puede ser determinante para mover el péndulo hacia un lado u otro y para acelerar o frenar el posible recambio. Solo hay que pensar en el poder en el pasado que han tenido dirigentes que han ocupado este puesto: sin ir más lejos, a Teodoro García Egea se le atribuye el papel principal en la decisión de que Mazón liderara el PPCV. Dolores de Cospedal y Francisco Álvarez Cascos son otros políticos que han estado en el despacho del número dos en la sede de la calle Génova de Madrid.

El nombre que más suena para ascender a la secretaría general en estas horas previas al cónclave es el de Miguel Tellado, actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y persona de confianza de Núñez Feijóo. Para la dirección popular en la Comunitat Valenciana sería una solución favorable a sus intereses, según las fuentes consultadas. Tellado es de los dirigentes que más ha estado en tierras valencianas en estos ocho meses y se le considera muy próximo a algunos de los principales pilares de Mazón en Madrid, como Macarena Montesinos. La diputada por Alicante se sienta precisamente a su derecha en la bancada popular en el Parlamento.

En contra de Tellado pesan dos factores considerables. Uno, que es gallego, como Feijóo, lo que configuraría una cúpula con escasa variedad geográfica. Otro, que supondría también que los principales puestos jerárquicos estén ocupados por hombres.

En manos de Feijóo está la decisión. Si sirve como posible indicio, la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, ha ido ganando protagonismo público en las últimas semanas y fuentes del PP dan por hecho que ella y Tellado tendrán papeles importantes en la nueva dirección. Representa un rostro nuevo dentro de un estilo duro parejo al de Tellado, que es el que puede imponerse en un momento de ofensiva ante un Gobierno socialista débil, asediado por el caso de corrupción que ha llevado a prisión al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La decisión es cuestión de horas, quizá días, pero lo que es seguro es la disposición de Mazón para seguir adelante, a pesar de las ocho multitudinarias manifestaciones por su dimisión (la última, el pasado domingo) y de las protestas que encuentra en actos en la calle. Sin embargo, el político que ayer presentó el plan Endavant para la reconstrucción no da indicios de tirar la toalla. Los problemas en el PSOE le han dado fuelle además, al quedar más apartado de los focos de la prensa estatal.

Feijóo, que llegó a decir que Mazón estaba “noqueado” tras la dana, le ha regalado algunos gestos de apoyo después: sin pasión, pero insuflando aire al relato del jefe del Consell sobre la riada. Tras vincular su futuro a los logros de la reconstrucción, también lo asoció después a lo que diga la demoscopia. La encuesta de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana concluía que ocho de cada diez valencianos creen que debe dimitir y el 90 %, que no debería volver a ser candidato a la presidencia. Mazón, no obstante, sigue con su carrera de resistencia, a pesar de que la instrucción judicial avanza firme sobre la base de la responsabilidad del Consell en la gestión de la emergencia.

Quien ocupe desde el lunes próximo la secretaría general del PP deberá enfrentarse a ese cóctel amargo y empezar a decidir. Mantener a Mazón o buscar un relevo ya. Que repita como cartel o no. Un elemento crucial es la afección que pueda tener sobre las aspiraciones electorales de Feijóo. Margen, eso sí, tendrá el nuevo capo del PP porque el congreso valenciano no se prevé cercano y no va a tener la obligación ya de convocarlo en los cuatro meses posteriores al nacional.