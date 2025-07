Suspensión masiva de juicios en València por la huelga de jueces y fiscales

La huelga de tres días convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales ya tiene consecuencias en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Hoy no habrá juicios ni en los juzgados de lo Mercantil ni en los de Violencia sobre la Mujer. Además, algunas salas de la Audiencia Provincial también están suspendiendo juicios (la sección Tercera ha cancelado todas las vistas y la Quinta la gran mayoría).

Esta mañana el ambiente en la Ciudad de la Justicia está a medio gas con la suspensión masiva de juicios orales programados y su aplazamiento, en algunos casos, hasta diciembre.

Así, las pantallas de la Ciudad de la Justicia que reflejan los horarios de los juicios muestran la suspensión de los procedimientos generando malestar en quienes estaban citados a declarar. "Me habían citado para venir a testificar y he llegado aquí y me he encontrado con que el juicio no se celebra porque están en huelga. Podrían haber avisado por lo menos", explican a Levante-EMV una mujer llamada a declarar en un procedimiento. La crítica de particulares y profesionales es la misma.

"Te dicen que vengas y que el juez ya decidirá"

"Están haciendo venir a letrados, peritos y testigos sin avisarles de que no se celebran los juicios", explican los afectados. "Te dicen que vengas y que el juez decidirá si finalmente se celebra o no. A mí me parece genial que hagan huelga, pero que te avisen y no te hagan venir hasta aquí, porque mucha gente viene de lejos y al llegar, después de estar una hora y media esperando, te encuentras que no se celebra el juicio", aseguran.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no respalda la huelga así que asegura que no habrá registro del seguimiento de la huelga.

El paro de tres días se realiza por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, asegurando que los cambios previstos buscan afectar a su independencia.