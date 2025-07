Dos de cada tres valencianos suspenden la gestión del Consell de Mazón, según el CIS

Más del 80 % de los valencianos cree que Carlos Mazón debe dimitir como president de la Generalitat y casi dos de cada tres consideran que la gestión de su Consell ha sido "mala" o "muy mala", según una encuesta publicada este martes por el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) y realizada en el mes de marzo. Pese al consenso generalizado para que Mazón deje el cargo, el PP seguiría siendo el partido más votado ante unas hipotéticas elecciones a las Corts, seguido muy de cerca por el PSPV. Unas tornas que cambian al hablar del Congreso, donde los socialistas se sitúan por delante de los populares, siempre según el CIS (y a expensas del efecto del caso Koldo).

La contundencia que arroja la encuesta sobre la continuidad de Mazón es casi idéntica a la recogida por la elaborada por Lapiz Consulting para Prensa Ibérica, con cuatro de cada cinco valencianos abogando por un cambio en la presidencia de la Generalitat. Apenas un 14,4 % defiende la continuidad del jefe del Consell. De hecho, ese relevo en la cúpula del Consell se convierte en la segunda prioridad de los valencianos, sólo por detrás de la gestión de la dana y por delante de problemas tan acuciantes como el acceso a la vivienda o la mejora de la sanidad pública.

Cabe destacar que la encuesta está realizada a lo largo del mes de marzo. Mazón anunció el día 17 de ese mes su preacuerdo con Vox para aprobar los presupuestos, a cambio de la asunción de los postulados más radicales de los voxistas en inmigración y cambio climático.

División sobre el relevo

Sin embargo, la encuesta evidencia que no hay unanimidad, ni mucho menos, a la hora de elegir un relevo para Mazón. El 42,5 % de los participantes dice no saber quién debería reemplazar al actual jefe del Consell y el 11,6 % no responde. Son las dos opciones mayoritarias. A partir de ahí, se abre todo un abanico de aspirantes, con el propio Mazón al frente de la lista con un 8,3 % de apoyos.

El president Carlos Mazón y la alcaldesa de València, María José Catalá, este martes en el Palau. / Biel Aliño/EFE

En segundo lugar aparece el síndic de Compromís, Joan Baldoví (7,8 %), apenas dos décimas por delante de Diana Morant, ministra y líder del PSPV (7,6 %). Ya lejos de estos tres, aparecen la alcadesa de València, María José Catalá, que pese a aparecer en casi todas las quinielas sucesorias de Mazón repite su intención de seguir en el Cap i Casal, y Ximo Puig, expresident y alejado de la política autonómica. Ambos son los preferidos de un 2,3 % de valencianos. Quedan por detrás de opciones ambigüas que ofrece el CIS, como "el candidato que nombre Sumar" o el que nombre Vox, que reciben el 2,5 y el 2,4 % de apoyos.

Suspenso en la gestión

Los valencianos también suspenden la gestión del Consell por amplía mayoría, según el CIS. La encuesta no ciñe la pregunta al pasado reciente, donde la dana ha generado una gran contestación social contra la Generalitat y en concreto, contra Mazón, sino al trabajo de los "últimos años".

Sólo un 25,7 % de los encuestados aprueban la gestión del gobierno autonómico, con un 0,7 tildándola de "muy buena" y un 25 % de "buena". Sin embargo, un 32,5 % la consideran "mala" y un 31 % "muy mala", combinándose para un 63,5 % de suspensos.

El PP gana en las Corts, el PSOE en el Congreso

Sin embargo, estos datos no evitan que el PP continúe como primera fuerza en la Comunitat Valenciana. A la pregunta de a qué partido votarían en unas hipotéticas elecciones a las Corts, el 22,3 % se inclina por los populares y el 22 % por el PSPV.

Un escenario que se voltearía si los comicios fueran estatales. Según el CIS, el PSOE sería la fuerza más votada en la C. Valenciana en unas generales, con el 25,2 % de apoyos frente al 23,7 % del PP. Aquí vuelve a cobrar relevancia la fecha de la encuesta, pues todavía no había estallado el informe sobre Santos Cerdán que ha derivado en su entrada en prisión provisional por varios delitos de corrupción y que podría lastrar al PSOE.

La dinámica se repite con Compromís y Vox, cuya evolución es clave para las opciones de cada bloque de sumar mayoría en las Corts. Mientras los valencianistas se sitúan más de un punto por delante de Vox en la C. Valenciana (12,7 frente al 11,5 %), los de Santiago Abascal serían tercera fuerza en unos comicios al Congreso, con un 12,2 % de apoyos, muy lejos del 6,5 % de Sumar, en quien se engloban las menciones de partidos que como Compromís están integrados en este grupo en el Congreso, al menos por ahora.