"Preocupación" en el PSPV por la ejecutiva de Compromís, que pide medidas anticorrupción

La Ejecutiva de Compromís de este miércoles por la tarde -que puede acabar por la noche, como ha reconocido Joan Baldoví- y en la que se abordará el encaje de la diputada de Compromís en el Congreso Águeda Micó (Més) en el Grupo Mixto, mientras Alberto Ibáñez (Iniciativa) permanece en el Grupo Plurinacional, preocupa al PSPV. Así lo ha dicho la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, que se ha reunido con el Grupo Socialista de las Corts antes del inicio del último pleno del período de sesiones. Morant ha asegurado tener claro “quién es el enemigo”, el PP y Vox, y no Compromís, al que se ha referido como “socio natural de los socialista” y ha deseado “mucha suerte”.

“De hecho, estoy siguiendo con preocupación en los últimos días esos debates de si van a volver a romper, si van a volver a fraccionar el espacio de la izquierda”. Morant ha pedido a la coalición “que envíe un mensaje claro a la ciudadanía de unión”. Pero, mientras, en las filas de Compromís, lo que preocupa es el futuro del apoyo al Gobierno de España tras el escándalo de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, algo a lo que el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, se ha referido como “muy grave”. “Y, por tanto, nosotros entendemos que el Partido Socialista debe dejar de arrastrar los pies”, ha añadido.

"El PSOE no nos puede arrastrar al desastre"

Sobre qué medidas le pide y qué pasará si no se materializan, no ha concretado más allá de indicar que “la gente no se va a contentar con que haya cambios en la ejecutiva del PSOE”. “La gente necesita que se den explicaciones”, ha dicho Baldoví, explicaciones que espera recibir en la comparecencia de Pedro Sánchez del día 9 de julio. “Esperemos que no se más de lo mismo, y si el Partido Socialista no toma la iniciativa, tendremos que tomarla los partidos que apoyamos al Gobierno, porque con esto vamos directos al desastre y el Partido Socialista no nos puede arrastrar a este desastre”, ha manifestado. Pero a preguntas sobre qué medidas en concreto pondrían sobre la mesa, se ha negado a “decir al Partido Socialista lo que tiene que hacer” y se ha limitado a exigir “medidas contra la corrupción”.

Es decir, que si el día 9 no ven esas medidas que demandan se pondrán “a trabajar”, aunque no ha dicho si seguirían dando apoyo al Ejecutivo. “Nos pondremos a trabajar para que las medidas las propongamos nosotros”, se ha limitado a afirmar.

Pero, antes, esta misma tarde, Compromís afronta la ejecutiva de la coalición en la que se debe, ha dicho Baldoví, “pactar de qué manera se pueden representar los intereses en Madrid, Àgueda Micó desde el Grupo Mixto y Alberto Ibáñez desde Sumar”. “Pero, en todo caso, yo creo que de la ejecutiva de esta noche saldrá un gran acuerdo”, ha asegurado el síndic.

"Sabemos quién es el enemigo: PP y Vox"

Sobre esta misma ejecutiva ha hablado Diana Morant al ser preguntada por la encuesta del CIS, en la que Joan Baldoví obtiene mejor valoración como presidenciable que ella misma. “Sabemos quién es el enemigo”, ha dicho, en referencia a PP y Vox, y no a Compromís, “socios naturales”.

“Yo le pido a la izquierda, por favor, que envíen un mensaje claro a la ciudadanía de unión, porque esto es el verdadero problema de los valencianos: el gobierno del PP y Vox”. Un problema, ha afirmado la también ministra de Ciencia, que “solo se podrá solucionar” si los partidos de la izquierda trabajan “juntos”. “Si vamos juntos y damos esa certeza de que vamos a volver a gobernar juntos”, ha defendido. Para eso, ha reconocido, no solo se necesita un Partido Socialista fuerte, “sino también un espacio a su izquierda fuerte”. Por eso, ha deseado “mucha suerte” a Compromís en su ejecutiva de este miércoles.