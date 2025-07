Mazón, antes aguantar que adelantar elecciones

“Es un buen escenario”. Es la conclusión de un ex alto cargo del PP en la Generalitat ante la posibilidad de un adelanto electoral. Es un buen escenario porque el gran adversario, el PSOE, atraviesa una situación agónica, con un caso de corrupción que afecta a sus dos últimos secretarios de Organización y ha llevado al último de ellos, Santos Cerdán, a prisión preventiva.

Esa crisis del Gobierno de Pedro Sánchez, que pasa por sus peores momentos, ha abierto el debate no solo de la oportunidad de una moción de censura contra él, sino de un contraataque popular con convocatorias en autonomías donde gobierna con inestabilidad o donde puede lograr una posición mejor a la actual.

Ese ‘buen escenario’ puede servir de forma genérica, pero la dana sitúa a la Comunitat Valenciana en un momento especial, diferente. Ayer mismo, Esquerra Republicana de Catalunya contestaba al sondeo de Alberto Núñez Feijóo sobre una hipotética moción de censura y lo hacía devolviéndole en su cara el nombre del presidente valenciano, Carlos Mazón (también el de Isabel Díaz Ayuso, por cierto).

Ese escenario especial por la riada y la gestión de ese fatídico 29 de octubre hace que las expectativas del PP no sean las mismas que en otras comunidades, de modo que el beneficio de la posible 'operación adelanto' es difícil de ver y, sobre todo, de asegurar: el PP podría encontrarse con una nueva mayoría pero con una posición más desfavorable incluso con respecto a Vox. Además, el avance obligaría a precipitar la decisión de quién es el candidato, que es la decisión que la dirección popular retrasa, en la medida que evalúa si la ‘marca Mazón’ puede ser un estigma para las opciones en España de Feijóo. Así que el president no cuenta en esta hora ni con el incentivo de afianzarse en la presidencia.

El beneficio de la hipotética 'operación adelanto' es difícil de ver y, sobre todo, de asegurar en el caso de Mazón

De esta manera, hoy por hoy (la realidad política moderna es altamente cambiante), el anticipo de las urnas es una posibilidad que fuentes cercanas a Mazón descartan de plano: “No tiene sentido a mitad de legislatura. Nada justifica un adelanto por muy favorable que fuera”. El contexto parlamentario valenciano además es estable, tras el acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos.

Coinciden notables del PP consultados. No se dan las circunstancias en la Comunitat Valenciana. La única ventana podría ser si Pedro Sánchez convocara elecciones generales. El voto estaría muy condicionado en ese caso por el contexto español: el castigo o la resistencia del líder socialista. Pero los factores citados anteriormente se mantendrían, de modo que la opción de Mazón es la marca de Sánchez precisamente: resistir e intentar agotar la legislatura.

La opción de Mazón es la marca de Sánchez precisamente: resistir e intentar agotar la legislatura

La interpretación es diferente en otras comunidades. Andalucía y Castilla y León tienen comicios a la vuelta de la esquina, en 2026, y el anticipo podría ser un elemento sorpresa en un momento delicado del socialismo. En territorios como Murcia, con una gobernabilidad complicada, como se ha visto estos días con la marcha atrás al proyecto de compra de viviendas para migrantes para congratularse con los ultras de Abascal y tener presupuestos, también podría ser una opción planteable al no sobrevolar el efecto dana. Quizá en Extremadura, con un equilibrio parlamentario similar, podría ser también una tentación inevitable el adelanto. Pero en la Comunitat Valenciana, no. En este momento, no es no.