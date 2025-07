¿Qué pasa con los retrasos que afectan a los usuarios de Metrovalencia, EMT y Cercanías?

Las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia, cuya reapertura se produjo hace una semana, están acumulando retrasos debido a desajustes en el funcionamiento del servicio, como confirman fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) e Infraestructuras. Las redes sociales se han hecho eco de eso prácticamente cada día desde la semana pasada. La puesta en marcha de 50 kilómetros nuevos de vías ferroviarias, todas al sur de Valencia afectadas por la dana, el aumento del número de convoyes de 17 a 23 -el aumento es del 35 %- y los ajustes pendientes en el centro de mandos de Machado, en sustitución del arrasado por la dana en València sur; son el motivo detrás de estos retrasos puntuales; son solo de algunos minutos, pero provocan "efectos en cadena" que van acumulando demoras durante toda la jornada y, al final de la misma, pueden ser incluso de horas.

A esta casuística concreta tras la reapertura, se suman pequeños problemas que van surgiendo en cada jornada: las obras continúan en varias estaciones, como la de Paiporta o se deben reparar trozos de catenaria en algunos tramos, entre otros ejemplos. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras confían en que el funcionamiento vaya mejorando "día tras día", a medida que se vayan detectando los desajustes y realizando las actualizaciones necesarias para evitarlos.

En todo momento, la prioridad de la Generalitat Valenciana ha sido recuperar un servicio que utilizan cerca de siete millones de usuarios al año, aunque no haya sido en el mejor escenario posible, en el más óptimo. En total, se han puesto en marcha cerca de 50 kilómetros de recorrido con sus 20 estaciones y apeaderos. "La prioridad era establecer el servicio -, insisten-. Sabíamos que habría un periodo de adaptación durante los primeros días". Por el momento, estas fuentes explican que se irá mejorando poco a poco, aunque no dan una fecha orientativa en la que tendrán la maquinaria perfectamente ajustada y engrasada.

Fernando Bustamante

"Caos" con el cambio de tarifas

Los retrasos acumulados en Metrovalencia han coincidido en el tiempo con el cambio de tarifas de los abonos de transporte, anunciados por el Consell hace un par de semanas, que han provocado problemas y cierto "caos" en las máquinas de las estaciones, como ha denunciado la Asociación Valenciana por el Transporte Público (AVPTP). Varios usuarios han trasladado a Levante-EMV las dificultades que tuvieron el lunes para renovar su tarjeta "Móbilis30", no pudieron modificarla al nuevo abono mensual o de 10 viajes, pese a estar ya caducado.

Fuentes de la Generalitat reconocen que varias máquinas no estaban correctamente actualizadas a las nuevas tarifas -el abono para menores de 30 años ha dejado de ser gratuito- y no se podía recargar los títulos con las nuevas condiciones. En principio, el problema "ya está resuelto", explican estas fuentes. El mismo lunes, con el objetivo de aliviar el problema denunciado por AVPTP, se envió a varios operarios con máquinas portátiles a varias estaciones, como la de Aragón o Colón, aquellas que concentran un mayor número de usuarios. Según la asociación, muchos usuarios se vieron obligados a pedir una nueva tarjeta, porque la de "Móbilis30" no permitía recargar el título de 10 viajes, con un coste adiciona de 4 euros por usuario. Desde la AVPTP, piden reclamar esa cantidad.

Problemas también en la EMT

Los retrasos y desajustes en Metrovalencia están provocando que un gran número de usuarios haya optado por cambiar el tren por el bus, por lo que la EMT está incrementado su número de usuarios, justamente en una época del año en la que ya es de por sí alto debido a la presencia de turistas.

Cruce de Blasco Ibáñez con la avenida de Aragón. / Levante-EMV

La situación empeora en las líneas que conectan el centro urbano con la playa, como en la 32 que conecta la plaza del Ayuntamiento con el paseo Marítimo y que atraviesa El Cabanyal-Canyamelar, Algirós, Ayora, Amistat y Mestalla. Según un usuario, esta ruta es normalmente "un desastre absoluto", pero estos últimos días "es imposible coger un autobús". La recientemente estrenada 32C, una lanzadera entre la Puerta del Mar y el Mercado del Cabanyal, tampoco se libra de estos problemas porque "los convoyes ya van llenos a la vuelta de la playa, sobre todo por la tarde".

Vagones atestados en Cercanías

No solo los usuarios critican esta circunstancia, también lo hacen los conductores de la EMT, quienes piden una reunión urgente a la gerencia para revisar la gestión de esta línea y evitar más improvisaciones que perjudican tanto a usuarios como al personal". Insisten, además, en que no se tiene en cuenta su "opinión", la de los "que estamos al pie del cañón", frente a las decisiones impuestas desde el despacho. En Cercanías, mientras, ya es una constante los retrasos o los vagones atestados de usuarios en las líneas más concurridas.