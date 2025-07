Un centenar de partidos municipalistas empieza a recoger firmas para bajar el listón electoral al 3 %

La Unión Municipalista ha reunido este miércoles en el Centre Cultural de Massamagrell a un centenar de representantes de partidos independientes de toda la Comunidad Valenciana para coordinar la campaña de recogida de firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende modificar la Ley Electoral Valenciana. La reunión de coordinación se celebra tras la confirmación por parte de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, que ha dado el visto bueno a esta ILP, permitiendo que la coalición movilice a estas formaciones municipalistas para recoger, a partir de la segunda semana de julio, las 10.000 firmas necesarias para presentar la propuesta en les Corts Valencianes.

El encuentro contó con la participación de la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y coordinadora provincial de la Unión Municipalista, Natàlia Enguix; del alcalde de Nules y presidente de la Unión Municipalista, David García; y del líder de Veïns per Massamagrell, Juan Zamorano, quien ejerció como anfitrión de la jornada.

La reunión destacó también por la amplia representación institucional, con la asistencia de numerosos cargos municipales que mostraron su respaldo firme a la Iniciativa Legislativa Popular. Entre ellos, estuvieron presentes el alcalde de Alberic, Toño Carratalá; la alcaldesa de Calp, Ana Sala; concejales de Chiva; el teniente de alcalde de Requena, Joaquín González, acompañado por representantes del partido Requena y Aldeas; así como ediles de Puerto de Sagunto, Ontinyent, Almoines y Muro de Alcoi. También asistieron el teniente de alcalde de La Pobla de Vallbona, Juan Aguilar; el alcalde de Sueca, Julián Sáez; la alcaldesa de Benicull de Xúquer, Amparo Giner; y miembros de la Unión Municipalista de Alicante.

En total, cerca de un centenar de representantes de partidos independientes reafirmaron su compromiso con la ILP y con la necesidad de impulsar una reforma electoral que garantice una mayor representación de los municipios en el ámbito autonómico.Durante la reunión se expuso la estrategia común para la recogida de firmas, que combinará la instalación de mesas y carpas en distintos municipios con una plataforma digital que permitirá firmar también online. Se destacó la importancia de garantizar la máxima participación ciudadana y la rapidez en la recogida para poder presentar las firmas cuanto antes.

En este contexto, se puso en valor el papel fundamental que juegan formaciones como Veïns per Massamagrell, que representan la lucha e implicación municipalista en municipios pequeños y medianos. Veïns per Massamagrell no cedió al chantaje político que bloqueó la proclamación de su candidato Juan Zamorano como alcalde y ha trabajado junto con su equipo durante dos años por el bien de su municipio, convirtiéndose en un claro ejemplo de lo que se quiere conseguir con esta ILP: una mayor voz y representación para los municipios más pequeños y una política más cercana y efectiva para la ciudadanía.

Del 5 % al 3 %

Así, David García, presidente de la Unión Municipalista y alcalde de Nules, ha explicado que “la semana que viene comenzamos la recogida de apoyos, una vez dispongamos de los pliegos oficiales sellados por la Junta Electoral. Nuestro objetivo es superar ampliamente las 10.000 firmas requeridas en unas pocas semanas para poder acelerar su presentación en septiembre y, de este modo, iniciar cuanto antes el debate en les Corts Valencianes sobre la rebaja del listón electoral del 5% al 3% de cara a los próximos comicios autonómicos”.

En la misma línea se pronunciaba la vicepresidenta primera de la Diputación de València y coordinadora provincial de la Unión Municipalista, Natàlia Enguix, cuando exponía la relevancia de esta iniciativa: “Con la rebaja del listón electoral vamos a conseguir que la voz del municipalismo entre por primera vez en el Parlamento valenciano. El listón actual del 5% autonómico es injusto y va contra la pluralidad democrática, tan necesaria en estos momentos de crisis política e institucional".

Enguix ha seguido diciendo que la rebaja al 3% es fundamental para garantizar una representación real de todos los valencianos y valencianas, especialmente de los municipios más pequeños que históricamente han tenido menos voz en les Corts. Tener esa representación es clave para poder acercar inversiones, recursos y proyectos que mejoren la vida cotidiana de estos municipios, tal y como se está demostrando en la Diputación gracias al voto decisivo de Ens Uneix”.

Massamagrell, símbolo

La elección de Massamagrell para iniciar esta campaña no es casual. El municipio es un símbolo de implicación municipalista tras el incumplimiento del acuerdo de gobierno firmado en 2023, que impidió la proclamación de Juan Zamorano, candidato de Veïns per Massamagrell, como alcalde el pasado 19 de junio. La Unión Municipalista ha querido arropar públicamente a Zamorano y a su partido con este encuentro, mostrando su apoyo a una formación que ha decidido, por coherencia, permanecer en la oposición y renunciar a pactos adicionales durante esta legislatura.