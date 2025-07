La demora para una cita médica en zonas de playa se alarga hasta 30 días pese a los refuerzos

Conseguir cita con el médico de Atención Primaria (AP) es una tarea complicada a inicios del verano, más en las zonas del litoral donde la concentración de personas, entre residentes y turistas, es mayor que durante el resto del año. Por ello, el tiempo de espera en los centros de salud se incrementa ligeramente hasta 10 y 12 días, como ocurre en Gandia, Torrevieja o Sagunto. Sin embargo, en otros puntos, se extiende hasta los 15 días en Sant Joan e, incluso, hasta 30 días, un mes entero, como ocurre en los ambulatorios del departamento de salud de Dénia. Así se extrae de la información recopilada por UGT y consultada por Levante-EMV. Y ello pese a los refuerzos del plan de verano de Sanidad, que contemplan la contratación de 8.600 sanitarios.

El contraste es claro entre las zonas del litoral y el interior. Por ejemplo, en los centros de salud de Xàtiva, la demora es solo de cinco días, y en los de Ontinyent, de solo siete; igual ocurre en los del departamento de Manises, que engloba municipios de l'Horta, el Camp de Túria y la Hoya de Buñol. Sin embargo, hay otras zonas de interior, donde la espera se extiende hasta los 12 días; así ocurre en los centros de salud de los municipios grandes dependientes del Arnau de Vilanova, como en Llíria o Paterna. Esta diferencia entre 'mar y montaña', se manifiestan incluso dentro de un mismo departamento, como ocurre en Vinaròs. Allí la demora en los centros de costa se sitúa entre siete y 10 días, mientras que en los más alejados del mar una persona puede visitar al médico en solo tres días desde que trata de pedir cita.

Según fuentes de la Dirección General de Atención Primaria de la Conselleria de Sanidad, la demora media en toda la Comunitat Valenciana es de 5,25 días, pero reconocen que esta es "mayor si tu médico está de vacaciones o si el paciente tiene interés en que sea el suyo el que le pase consulta".

Problema estructural

Este tipo de demoras son propias del verano, pero también de otras épocas del año con un pico asistencial de pacientes; ocurre también durante el invierno, sobre todo a la vuelta de las vacaciones. "La única manera de luchar contra la saturación en Atención Primaria es inyectando recursos y ampliando plantillas", defiende Eva Plana, secretaria del Sector Salud de UGT, quien señala la necesidad de aprobar "un decreto que contemple un aumento del personal y una mejora de las retribuciones "para hacer más atractivo este sector", la gran tarea pendiente del sector sanitario no solo en la autonomía valenciana, sino en toda España. "Primaria es el primer eslabón y la puerta de entrada de la ciudadanía cuando tiene un problema de salud", concluye.

El nuevo decreto de AP está en tramitación, falta su paso por el pleno del Consell y por las Corts Valencianes, pero no cuenta con el apoyo de los sindicatos porque no se centra en resolver este déficit de sanitarios, sino que apuesta por crear una nueva organización, basada en las jefaturas de servicio a semejanza de las hospitalarias, que según UGT supone la implantación de un "modelo arcaico y de jerarquización con el médico en la cúspide".

Personas esperan a ser atendidas en un ambulatorio. / Héctor Fuentes

"Faltan médicos"

Cabe recordar que el Plan de Verano del departamento de Marciano Gómez destina la mayor parte de sus recursos a reforzar los centros de salud de las zonas de litoral, donde planificó contratar personal en 74 ambulatorios, y los consultorios auxiliares de las playas. Este año abrirá 26 de estas pequeñas consultas sobre la arena, frente a las 19 del año anterior. Y pese a esto la demora en la playa se está incrementando progresivamente, solo 15 días después del inicio del periodo vacacional del personal sanitario. A nivel presupuestario, Sanidad destina 82,5 millones de euros y ha anunciado cerca de 8.600 contratos en las distintas categorías sanitarias.

El principal problema es la sustitución de los médicos que se cogen sus vacaciones. No hay cifras desgranadas por categorías de este año, pero en 2024 solo se repuso al 19,12 % de los 12.000 facultativos de la sanidad pública durante el periodo estival, con 765 contratos. La cifra total de contrataciones en todas las categorías era también de 8.600, por lo que la tasa de sustitución de este año será muy similar.

Sin embargo, pese a las previsiones, no siempre hay facultativos disponibles para contratar; hay casi 600 vacantes médicas, según la última cifra de Sanidad. "No hay facultativos -, reconoce Mª Pilar Valero de CESM-. En la mayor parte de los centros, los pacientes de los compañeros que están de vacaciones los asumen los que aún no se han ido". Eso provoca que se "incremente de forma secundaria la demora para ver a sus propios pacientes". Y eso que, según los datos de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), cada médico tiene una agenda con más de 40 pacientes en julio y agosto e, incluso, con más de medio centenar en septiembre.