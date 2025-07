La cifra de uniones homosexuales se cuadruplica en 20 años en la Comunitat Valenciana

Tal día como hoy hace 20 años entraba en vigor en España la ley que pemitía contraer matrimonio a las personas del mismo sexo. España se convertía así en el tercer país del mundo en reconocer el matrimonio igualitario. En la Comunitat Valenciana 200 personas decidieron ejercer ese derecho que tanto debate y oposición (social y política) generó entre los sectores más conservadores. Eso sí, los hombres ganaron la partida con la celebración de 145 bodas frente a las 55 que protagonizaron las mujeres.

Al año siguiente, en 2006, la cifra inicial se duplicó y en la Comunitat Valenciana se celebraron 560 bodas de parejas homosexuales (395 de hombres y 165 de mujeres). Durante estas dos décadas, la Comunitat Valenciana ha registrado más de 10.000 matrimonios igualitarios, aunque los datos que figuran en el Instituto Nacional de Estadística (INE) solo constan hasta el año 2023 y señalan el 2022 como año con más bodas homosexuales (con un total de 861 matrimonios). Así, desde el primer año donde se aprobó el matrimonio igualitario y la actualidad la cifra de bodas se ha cuadruplicado en la Comunitat Valenciana.

Una victoria que desactiva la lucha

El coordinador de Lambda, Fran Fernández, asegura que la ley supuso "la ruptura de una brecha sociológica para gente que empezó a entender que no éramos tan diferentes como creían y se empezó a desestigmatizar al colectivo". Sin embargo, Fernández afirma que ese momento supuso también "que se desactivó la lucha y se pensó que una vez aprobada la ley ya estaba todo hecho". "Es cierto que era un momento importante y una gran batalla ganada porque, tal y como me dijo una activista que ha sido y es mi referente 'no es lo mismo querer casarte que que no te dejen hacerlo' y hay que tenerlo presente porque los avances no llegan solos", reflexiona.

Luisa Notario se casó en 2006 con Nuria, el mismo día de la visita del papa Benedicto XVI. / Efe/Biel Aliño

La activista a la que hace referencia Fran Fernández es Luisa Notario, edil de Compromís en el Ayuntamiento de València y una mujer que decidió casarse el mismo día de la visita del papa Benedicto XVI a la ciudad como una reivindicación de que existía un tipo de familia diferente a la que defendía la Iglesia y para dar visibilidad al matrimonio igualitario. La boda fue sonada porque, además, fue doble ya que la pareja de mujeres se casó con la de otros dos activistas del colectivo: el concejal de Compromís en València Sergi Campillo, y su marido, el exactivista de Lambda José de Lamo.

"No queríamos conformarnos con migajas" "Fue un momento muy especial porque para las personas que estábamos en el activismo era la principal reivindicación que hacíamos. No nos queríamos conformar con migajas, queríamos el pastel completo, todos los derechos. Fue muy importante que llegara un Gobierno que asumiera nuestras reivindicaciones y muy especial para mí, que era coordinadora general del Lambda, y pude vivirlo en primera persona en el Congreso", explica Luisa Notario en una entrevista a Efe. "Decidimos casarnos el mismo día y a la misma hora que el papa estaba en València. Era un David contra Goliat, pero fue nuestra boda y fue muy interesante por el interés mediático que aquello supuso. Plateábamos con aquella boda que la diversidad familiar existe, que no solamente hay un modelo de familia en esta sociedad", cuenta. Ahora es concejala del Ayuntamiento de València y oficia bodas, algo que "jamás hubiera imaginado hace 20 años" y que, asegura, "es una de las cosas más bonitas" que hace como concejala. En el caso de parejas del mismo sexo "tiene una connotación más especial".

España se convirtió en el tercer país del mundo en reconocer el matrimonio igualitario y en el primero en legalizar la adopción entre personas del mismo sexo. Ahora bien, durante estas dos década y hasta la reciente aprobación de la ley Trans las parejas de lesbianas debían estar casadas para que la progenitora no gestante –es decir, la que no ha estado embarazada– tuviera derecho a la filiación. De no haber enlace matrimonial, la pareja no gestante debía adoptar al menor. Este hecho hace que la mayoría de años haya más bodas registradas de mujeres que de hombres. La ley Trans puso fin a esta discriminación pero no de forma taxativa, dejando la puerta abierta a la interpretación y a que el problema persista en algunas autonomías.