Las farmacias de Valencia "bajarán las persianas" de forma simbólica ante el impago, pero no descartan cerrar

Las farmacias se plantean emprender acciones reivindicativas si la Generalitat Valenciana mantiene el impago por las facturas de los medicamentos; no les ha pagado a final de junio la deuda de mayo. Una de estas medidas podría ser una "bajada de las persianas" simbólica y voluntaria, a modo de protesta pacífica, como se propuso el lunes en la asamblea del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof).

Otras de las medidas planteadas, cuyo objetivo es "aunar voluntades", es la distribución de carteles informativos para colocar en todos los establecimientos de la provincia, en los que se alerte de las posibles consecuencias de este impago, con el objetivo de concienciar a la población. Sin embargo, si la situación se prolonga en el tiempo se "intensificarán las medidas previstas", sobre todo a partir del 8 de julio si no se aprueba la transferencia de fondos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extaordinario. Entre ellas, estaría el cierre de las farmacias o la convocatoria de una manifestación que involucre a "farmacéuticos, familiares y pacientes", como validó el lunes la asamblea.

Antes de iniciar todas estas medidas, el Micof ha remitido una carta a la consellera de Hacienda, Ruth Merino en la que demandan "por escrito que se ratifique el pago de los intereses de demora", como anunció el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; y que les ofrezca la información actualizada" de la situación. "Hemos pedido soluciones inmediatas -, explica el presidente del Micof, Jaime Giner-. Y si no llegan, adoptaremos las medidas institucionales, legales y sociales necesarias para defender a nuestras farmacias".

Presión por el FLA

El FLA extra debería haber sido aprobado por el Ejecutivo en diciembre y transferido a lo largo del mes de julio. Sin embargo, el Gobierno lo está retrasando, con las pertinentes críticas de la Generalitat Valenciana y otras autonomías gobernadas por el PP. De hecho, el Consell alega "falta de liquidez" por los 1.900 millones a transferir por el Ejecutivo y, además del impago a las farmacias, ha planteado un plan de ajuste para recortar el gasto. Enfrente está el Gobierno que alega que la Comunitat Valenciana "ha recibido las transferencias más altas de la historia".

Carlos Mazón preside el pleno del Consell extraordinario celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat / Levante-EMV

La deuda de Sanidad con sus acreedores es de 1.544 millones; hace un año, en la misma fecha, era de 1.887 millones, según las cuentas de la propia Generalitat. Entonces, sí se había aprobado el cobro del FLA en julio, cosa que no ha ocurrido aún este año. Según las estimaciones de las farmacias, la deuda pendiente podría ascender a 160 millones de euros, con una media de 64.412 por establecimiento.

Riesgo de quiebra

El impago está poniendo contra las cuerdas a algunas farmacias, como ya ocurrió en el año 2012. Entonces, el Micof convocó tres jornadas de cierre con un amplio seguimiento. La preocupación es mayor en el entorno rural, donde las farmacias no tienen liquidez extra. Así ocurre en la farmacia de Cofrentes. Su titular ya vivió esta situación en 2012 y, entonces, "el impago me llevó a la quiebra", relata a este periódico. Ahora, 13 años después, "está hipotecada a tope" y, por eso" vive desde el viernes con "un ataque de ansiedad" ante el temor a que la situación se repita. "Con 30 años, me fui a pique y todavía sigo pagando esa deuda -, explica-. Estamos temblando".