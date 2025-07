Ganas de vacaciones en las Corts

Las Corts cerró ayer por vacaciones. Sus señorías no volverán al trabajo parlamentario hasta septiembre y en el pleno de este jueves se percibió que hay ganas de cerrar la paraeta e irse a disfrutar del verano, al menos por parte de algunos diputados. El caso más evidente fue el de Wenceslao Alós (PP), cuya pregunta oral al conseller de Medio Ambiente decayó al no estar presente Alós en el hemiciclo. Un hemiciclo que se vació casi al completo tras finalizar la sesión de control al president Mazón mientras, por contra, en la cafetería del parlamento no cabía un alma.

Entre otras, allí estaba también la consellera Marián Cano, que mientras tanto era interpelada por la oposición. Su ausencia estuvo a punto de provocar una suspensión temporal del pleno, pero se presentó justo en el momento límite y pudo contestar sin problemas.

Fuentes parlamentarias aseguran que no fueron los únicos despistes, aunque sí los más evidentes. Y es que la Mesa de las Corts tuvo que retirar más preguntas de diputados (de varias formaciones) porque tampoco se encontraban en el hemiciclo en ese momento.