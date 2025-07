Mazón cierra el curso crecido ante unas Corts que se 'olvidan' de la dana

Fin de curso en las Corts, pero no de la crispación y el fango político. La última sesión de control al president del actual período de sesiones ha vuelto a desarrollarse en un clima de alta tensión entre los bloques de derecha e izquierda, con acusaciones cruzadas de machismo, una batalla por ver quién muestra el tiquet de dietas más obsceno pagado con dinero público y con un Carlos Mazón que ha exhibido fuerzas renovadas gracias al oxígeno que ha podido tomar en las últimas semanas gracias a la recuperación de cierta iniciativa política y al estallido del caso Santos Cerdán. Entre todo ese ruido, los debates de profundidad han pasado de largo y especialmente llamativa ha sido la escasa presencia de temas relacionados con la dana, que parece diluirse pese a las tareas pendientes de reconstrucción y la reciente presentación del 'plan Pampols'.

En definitiva, una prolongación de la sesión que se abrió el día anterior y que ya estuvo marcada por una tensa bronca en torno a la prostitución y el machismo. Mazón se ha apoyado en la frase de la diputada del PSPV, Rosa Peris, sobre la "relación especial" de Susana Camarero con Eduardo Zaplana para repeler la primera intervención del síndic socialista, José Muñoz, a quien le ha exigido una desautorización.

El jefe del Consell ha tildado esas palabras de Peris como "el peor ataque machista de la historia de las Corts" y ha aprovechado para abrir fuego con el tema estrella de estos días, la prosituticón, criticando que esa acusación a Camarero llegue de un partido que "representa a tito Berni, que organizaba orgías en el Congreso, o a Koldo y a Ábalos, que tratan a las mujeres como ganado".

El portavoz del PSPV ha defendido que "el mayor ataque contra las mujeres fue pactar con un maltratador condenado con sentencia firme", ha dicho en relación a Carlos Flores Juberías (Vox). También ha recordado las palabras de un diputado popular que "llamó perras a Pilar Bernabé y Diana Morant y usted calló".

"Yo no me voy a ir"

Muñoz le había recordado en su turno inicial que este "igual es su último pleno" y le ha dado la enhorabuena por la proximidad a la efeméride de los dos años en el cargo, que se cumple el próximo 14 de julio y que permitirá a Mazón disfrutar de un sueldo público de 75.000 euros durante dos años.

El socialista se ha apoyado en los datos del CIS publicados esta semana: "Ocho de cada diez valencianos no le quiere de president, el 62 % piensa que la C. Valenciana está peor que con Ximo Puig y el 63 % califica su gestión de mala o muy mala. Eso es un hecho fáctico", ha remarcado con sorna, provocando la risa del propio Mazón y de algunos diputados populares.

El president ha querido restar valor a la encuesta "de Tezanos", pero sin embargo se ha aferrado a algunos datos para reivindicar su propia figura. "Reconoce que el PP ganaría las elecciones, que repetiríamos en el Gobierno y, cuando pregunta por el president favorito, ¿quién es? Yo", ha señalado desafiante. "Y el segundo es Baldoví", ha añadido con sorna para remarcar que la líder del PSPV, Diana Morant, es la tercera en esa lista. Los socialistas le han desafiado a que convoque elecciones.

Mazón ha insistido, tras la alusión de Muñoz a ese posible último pleno como president, que no tiene intención de dimitir. "Yo no me voy a ir". Y ha doblado la apuesta, al reivindicarse incluso dentro del PP, donde ahora ha ascendido Miguel Tellado, "un secretario general que nos apoya, que conoce Valencia y que está a la altura de las circunstancias".

Baldoví y las dietas

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, que parecía haber encontrado el tono en las sesiones de control post dana frente a Mazón, ha cambiado de tercio y ha centrado su intervención en cuestionar las dietas de Mazón y otros consellers como José Antonio Rovira. Un giro que no ha parecido incomodar al popular, que ha replicado con otros gastos de caja fija de la era del Botànic y metiendo el dedo en la herida abierta ahora mismo en la coalición.

Baldoví le ha reprochado que "no hay dinero" para pagar a farmacias "pero sí para comidas, cenas y mariscadas" que según el valencianista suman 48.000 euros en 250 tiquets "que pagamos todos".

"Cuando quiera entramos en ese jardín", le ha retado Mazón, que ha asegurado que sus comidas las paga él para poco después recordar los 3.000 euros gastados por el exconseller Vicent Marzà en asistir a un partido de fútbol.

Mazón ha aprovechado la fractura de Compromís para preguntar a Baldoví "a qué proyecto político representa usted". "¿Qué es hoy Compromís? ¿Se aclaran? ¿Hablan? ¿Se coordinan?", le ha insistido para compararle con "Brian, el de 'La Vida de Brian'. Aclare si defiende al frente popular de judea o al frente judáico popular".

El intercambio con Vox ha vuelto a ser una sesión de masaje para el president, con los voxistas preguntando por el plan para reducir gasto anunciado por Mazón la pasada semana y celebrando la vuelta de los toros a la televisión pública À Punt.