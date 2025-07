Mazón se reúne con una agrupación de la zona dana sin víctimas y no registrada en las Corts

Han pasado casi nueve meses y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido en dos ocasiones con familiares o representantes de víctimas de la dana del pasado 29 de octubre. La primera vez, lo hizo con cuatro personas que, a título individual, solían concentrarse ante la sede del Consell en cada pleno del gobierno valenciano. Habían pasado cinco meses de la tragedia. La segunda vez, lo hizo con el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, una entidad que se había personado como acusación particular en el juicio por las responsabilidades de la riada. La reunión con el president costó a la asociación perder la representación de 38 grupos de familiares de víctimas mortales, que denunciaron que no se les consultó sobre la conveniencia de reunirse con el jefe del Consell.

Y este jueves ha tenido lugar una nueva reunión en relación a la dana, pero no ha sido con víctimas ni sus familiares, sino con afectados por ser vecinos de la zona cero. En concreto, con una agrupación ciudadana, Tots a una veu, que reúne a personas de las localidades afectadas por la riada pero no es una asociación de víctimas. “Nosotros nos solidarizamos, evidentemente, y tenemos el mayor respeto por todas las asociaciones de víctimas y de damnificados, y de hecho estamos en contacto con todas ellas, pero no somos afectados y realmente nuestros objetivos son paralelos”, ha afirmado el portavoz de la agrupación, Fernando Catalán, en declaraciones previas al encuentro.

Catalán ha acudido al Palau de la Generalitat a un encuentro con Mazón que no estaba anunciado en su agenda, colgada en la web del gobierno autonómico, pero sí anunció la semana pasada la organización, que no está registrada en el listado de las Corts al no ser una entidad jurídica sino una agrupación de particulares, como explican sus propios miembros. Catalán se ha mostrado satisfecho por la reunión. Por su parte, el president Mazón no ha hecho declaraciones ni se ha permitido la grabación de imágenes del encuentro.

Fernando Catalán en su llegada al Palau / Fernando Bustamante

No exigen responsabilidades sino "planificar el futuro"

“No estamos tanto en la batalla de exigencia de responsabilidades como en la planificación del futuro”, ha manifestado Catalán en declaraciones antes de la reunión. Al salir del Palau se ha reafirmado en esa voluntad "técnica". Preguntado sobre si Mazón ha explicado la gestión del Consell el 29 de octubre, ha afirmado que "ha dado algunas explicaciones" pero ellos mismos no han abundado en el tema sino que han "insistido en cómo va la reconstrucción". "No vamos a entrar en explicar algo que está explicando incluso en el juzgado", ha añadido. En su nacimiento, en diciembre de 2024, se definieron como apolíticos o, al menos, apartidistas, como un movimiento "transversal”. “No pertenecemos a ningún partido, ni a ninguna acción", dijo entonces el portavoz, que reclamó “que no decida tanto una ideología como una técnica. Apoyaremos lo que los técnicos digan y esperamos que los políticos lo gestionen".

Sobre cómo valora que el president no se haya reunido con las asociaciones mayoritarias de víctimas, ha dicho no valorarlo de ninguna manera. "No lo valoramos porque las personas que están con nosotros tampoco nos lo están exigiendo y nosotros somos portavoces de los objetivos que hemos planteado, que hemos validado entre todas las personas que estamos en la agrupación", ha defendido.

Vía técnica

En este sentido, ha explicado este jueves que siempre han animado a los familiares de las víctimas que quieran seguir con el proceso de dirimir responsabilidades o de denuncia en los tribunales a que acudan a otras asociaciones con las que tienen “buena relación”, aunque ellos van más por la vía “técnica”. Un planteamiento diferente a, por ejemplo, la Associació de Víctimes de la Dana 29 octubre 2024, que se ha personado como acusación particular en la causa judicial.

El portavoz de Tots a una veu ha explicado que solicitaron una reunión en junio y que ya tenían contacto previo. “Lo pedimos porque queríamos estar en la comisión en las Corts, aunque por ahora no nos han dicho nada sobre eso”, ha indicado. La agrupación también se reunió el pasado mayo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, para conocer el plan de infraestructuras de la CHJ de cara a “que no vuelva a ocurrir”, y también lo han hecho con el Colegio de Ingenieros.

"Da la sensación de que se está trabajando"

Antes del encuentro, ha dicho esperar de este que “se explique, detalladamente, qué se va a hacer, y que se haga”. “Vamos a decir que no basta con que se planteen las cosas, se tienen que hacer y, si se puede, agilizarlas, para que no tengamos que esperar a 2030 para ver el inicio de algunas obras”, ha advertido.

En ese contexto, a su salida, se ha mostrado satisfecho de la reunión. "Da la sensación de que se están trabajando cosas, se va a dar mucha importancia a la formación, a la información y posiblemente a cambios legislativos en cuanto a la construcción", ha asegurado Fernando Catalán. Además, cree que "el president es consciente de que todo pasa por la necesaria voluntad de coordinación entre administraciones". La coordinación entre administraciones es otro de los caballos de batalla de la agrupación ciudadana. “En este momento es verdad que hay dos planes, y eso es fenomenal”, ha dicho, en referencia a los del Gobierno de España y la Generalitat. Ha insistido, eso sí, en la perspectiva técnica y apolítica, y ha llamado a tener en cuenta “que la vida humana vale más que los distintos pareceres” y a que “haya un un criterio técnico a la hora de decidir qué hay que hacer, más que una decisión política, o mucho menos opiniones personales”.

Un momento de la reunión de Carlos Mazón y Susana Camarero con los afectados de la dana / Levante-EMV

Una de las dos motivaciones centrales de la organización, ha explicado Catalán, es reclamar que se hagan las infraestructuras y obras necesarias para que la tragedia no se repita. “O si se repite, porque climáticamente parece que cada vez lo veremos más a menudo, que no se lleve la vida de nadie más por delante”, apunta. La otra es incidir en la formación, información y protocolos de seguridad ante catástrofes similares, tanto a nivel municipal como autonómico o incluso nacional. “Por lo menos, queremos que se escuche a los técnicos, porque muchos sí que hicieron su trabajo, hemos visto protocolos y planes redactados por técnicos que no se han llegado a ejecutar”, explica Catalán. También han conocido que “muchos ayuntamientos sí que tenían protocolos ante inundaciones, pero faltó aplicarlos”.

"En la vida humana no hay coste-beneficio"

“Estamos intentando que las soluciones sean fundamentalmente técnicas, pensamos que los políticos lo que tienen que hacer es posibilitar que se puedan hacer las cosas y los técnicos, opinar, aportar aquello que sea técnicamente viable” para poder salvar vidas. Y eso, ha defendido, “independientemente del coste-beneficio con el que a veces se analizan las obras”. “Frente a la vida humana, no hay coste o beneficio que se pueda balancear”, ha defendido.