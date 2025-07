“Torrente 6”, “Aquí vive un putero”: Continúan las pintadas en la puerta de casa de Ábalos en València

“Hombre, es que esto es patrimonio nacional”. Así explican dos hombres con un grupo de adolescentes haberse parado delante de la puerta de la casa del exministro y exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, para hacerse fotos. Lo que les parece patrimonio nacional es la puerta del garaje del edificio donde reside Ábalos en València. Durante estos días, las pintadas han ido aparciendo y desapareciendo, cubiertas por capas de pintura blanca. Pero este miércoles se habían multiplicado: donde antes aparecía “Sánchez corrupto”, ahora la puerta metálica acoge referencias a la serie de películas Torrente, la frase “aquí vive un putero” y la expresión “son las cinco y aún no me la han comido”, reformulación de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa tras la ejecutiva del Partido Socialista.

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya denunció a mitad del mes de junio, incluso ante la Policía, pintadas en su domicilio en València, "un acto vandálico consecuencia del acoso y señalamiento de mi vivienda particular" y ha advertido de sufrir una "reiterada persecución. Denunciaba que ponían en peligro su “seguridad personal” y la de su familia”, además de perturbar “la tranquilidad de los vecinos y vecinas".

De "Sánchez corrupto" a "son las cinco y no me la han comido"

En ese momento, la pintada, que el propio exministro compartió desde su cuenta en la red social X, decía “Sánchez corrupto”. Se borró, pero en su lugar han surgido nuevos ataques. “Perro Sánchez corrupto”, “PSOE traidor”, además de referencias a su expareja Jéssica. A los dos hombres que hacen foto a cuatro jóvenes en la puerta les hace gracia, especialmente, la referencia a las películas de ‘Torrente’. “¿Qué hará Torrente ahora? Se habrán quedado sin ideas”, le dice el uno al otro. La puerta de la casa de Ábalos no les pillaba de paso, precisamente. No son del barrio. “Yo, en particular, he venido desde lejos”, asegura uno. En una especie de peregrinación para fotografiarse con la puerta de un garaje que ha salido en la televisión. Después de inmortalizar el momento, sus acompañantes adolescentes llaman a varios de los timbres, pero no hay movimiento en las ventanas ni reacción alguna. Los adultos del grupo no les impiden llamar a las puertas.

Desde finales de junio, el edificio en el que vive el exministro en València se ha convertido en un plató para directos de televisión. En un banco frente a la casa es frecuente ver cámaras y trípodes, que apuntan, de cuando en cuando, a la puerta del garaje pintarrajeada o al muro del solar frente a la casa, donde se puede ver otra pintada sobre otro grafiti: “Ábalos putero”. Es lo mismo que gritan tres hombres en bici que pasan por la calle frente al domicilio. Llegan incluso a gritar “Ábalos, hijo de puta” frente a la puerta cerrada.

"Que haya una catarsis"

Los gritos llaman la atención de una mujer que camina por la acera de enfrente. “Disculpe, ¿qué pasa?”, quiere saber. Desde la puerta de la casa, le contesta Estrella, que le explica que es la casa de José Luis Ábalos. “Cuando se mete el dinero por medio…”, lamenta la vecina, que sigue su camino sin más. Pero Estrella todavía se queda un rato frente a la casa, porque Estrella tiene una misión.

Estrellas en el árbol frente a la casa de Ábalos desean "democracia" y justicia / Miguel Angel Montesinos

No es la primera vez que Estrella, que se define como artista, aparece por la zona. Lleva días yendo, y cada día cuelga una estrella de cartulina en el árbol frente a la puerta de la vivienda. Ya hay veinte, y en ellas hay escritas palabras como “Constitución”, “Luz”, “Amor” o “Democracia”. Asegura que lo hace por toda la ciudad desde que experiencia de cuidado familiar le cambiaron la vida y la hicieron “sentir cosas”, “inspiración”. Vio e identificó la casa en la televisión y pensó que podía beneficiarse de la energía de las estrellas que recorta y pinta también a veces como parte de su trabajo con niños. Por eso ha acudido también este miércoles, en bici y a pesar del calor, a colgarlas. Como una llamada a la justicia entendida, dice, “como orden”. “Que pase lo que tenga que pasar y que salga lo que tenga que salir, que haya una catarsis”, concluye.