PP y Vox abroncan a los socialistas por la prostitución pero frenan medidas para perseguirla

La abolición de la prostitución, la gran bandera socialista desde hace años, y arrinconada hasta hace unas semanas dentro de la nueva agenda política valenciana, se convirtió ayer en la gran protagonista del pleno de las Corts. Y lo hizo en medio de una contradicción: al mismo tiempo que el PP y Vox hurgaban en la herida socialista por los casos de prostitución que impregnan los audios del caso Koldo-Ábalos-Santos Cerdán, los partidos que apoyan al Consell frenaron dos proyectos para perseguirla.

PP y Vox dejaron claro que votarán en contra de sendas iniciativas para modificar la ley de carreteras y la de espectáculos públicos y establecimientos públicos. La filosofía de estas dos iniciativas, planteadas en 2023 por el PSPV, era multar a los puteros, controlar los establecimientos públicos donde se produce explotación sexual con sanciones a los propietarios, y apoyar con recursos a estas mujeres.

Estas medidas se han debatido ahora, en pleno escándalo por los audios de Koldo y Ábalos, pero hay que remontarse a marzo de 2023. Entonces, aún en el Botànic, no se aprobaron por lectura única, al no tener suficiente apoyo, aunque PP y PSPV sí lo apoyaban. En septiembre de 2023, ya con el PP en el Palau, el PSPV planteó de nuevo la iniciativa en las Corts, que se tomó en consideración por unanimidad. El PP anunció que presentaría enmiendas. Antes del verano de 2024 el texto quedó listo para enviarlo al pleno, pero ha estado paralizado un año, un tema que incomodaba a PP y Vox por la oposición de estos últimos. Al saltar el caso Ábalos-Koldo-Santos Cerdán, en 48 horas, el PP convocó de urgencia la comisión de Igualdad el 19 de junio, que ha presentado un dictamen negativo. El PP intentó incluso que el asunto quedara enterrado allí, sin necesidad de que se elevara al pleno este "dictamen negativo". Fuentes socialistas recordaban ayer que el letrado lo impidió. Parece ser que es la primera vez en la historia de las Corts que se da un dictamen negativo a una propuesta legislativa.

Una mañana de ruido

Eso, básicamente, es lo que ocurrió ayer, a pesar de que quedó eclipsado por el ruido. El PP está exprimiendo los audios escabrosos sobre mujeres y prostitución y machacaron a los socialistas en un pleno casi monográfico. Se debatía sobre impuestos ambientales, tarifas de transporte público o incluso una propuesta para que el Congreso derogue el Decreto de Nueva Planta de 1707 que acabó con els Furs, pero todo terminaba en el mismo lugar. La popular Mari Carmen Contelles espetó a la bancada popular: “No nos pueden dar lecciones de gestión. Mientras subían impuestos, Ábalos y cia se gastaban dineros de todos en putas y fiestas”.

“Mientras hablaban de Ciegsa, su partido se lo gastaba en prostitutas, en pisos para sobrinas, y está en informes de la UCO, donde se lee como se rifan mujeres. Da verdadero asco. Menos superioridad moral”, señalaba la portavoz popular Beatriz Gascó. “Puestos a restaurar el derecho medieval, igual hasta encuentra a un exsocialista dispuesto a recuperar el derecho de pernada”, bromeaba el diputado Alejo Font de Mora, a cuenta del derecho foral.

Alusiones directas

El PP realizó incluso alusiones directas. La portavoz popular Verónica Marco mencionó a la líder del PSPV, Diana Morant: “Todos sabemos que le debe el puesto al que hoy duerme en la cárcel”. También a la socialista Mercedes Caballero, por su proximidad con el exministro Ábalos.

Y tras la respuesta de la bancada socialista, se montó un escándalo: “Se preguntaba a quién le deben los puestos las mujeres. No voy a decir que usted le debe el puesto a Serafín Castellano. Ni voy a decir que Susana Camarero le debe el puesto a Eduardo Zaplana, con el que tenía una relación especial. Lo que no quieran para ustedes no lo hagan con las otras”. Los populares acusaron a la socialista de vejar a las mujeres del PP.

Por la tarde, siguió el monográfico sobre las miserias que hoy viven los socialista con una PNL urgente sobre la “condena de conductas vejatorias y machistas vinculadas a cargos públicos”, promovida por el PP. De nuevo arreció el cruce de acusaciones. PSPV y Compromís recordaron los múltiples casos de corrupción del PP donde aparecían casos de prostitución, desde las traductoras rumanas del caso Emarsa al “volquete de putas” de Francisco Granados. Compromís, de hecho, ofreció al PP votar a favor de su PNL a favor de incorporar un punto para que se rompa con los partidos con maltratadores con sentencia firme, en referencia al exlíder de Vox en la C. Valenciana, Carlos Flores.