Reflexiones cruzadas

Sin poder olvidar el mazazo de los dos agricultores fallecidos en el incendio de Cataluña, una serie de conversaciones virtuales y orales me mueven a escribir está columna. En mi asistencia al Consejo Rector del Parque natural de Mariola compruebo el fenomenal trabajo del equipo técnico, capaz de hacer cada vez más cosas con el mismo dinero o con menos. Los asistentes constatamos que los parques del centro y sur de la Comunidad Valenciana por el hecho de contar con directores y, en el caso de Mariola y Font Roja, por el dinamismo de sus consejos rectores. La administración autonómica no dota del presupuesto necesario a sus parques y, cuando puede, demuestra que le molestan por las limitaciones que imponen a su concepto de desarrollo, como cuando anuncian a bombo y platillo que las bicicletas podrán ir libremente por las sendas de los parques, aunque, de hecho, no es así. La intención es crear estados de opinión previos a las tomas de decisión desarrollistas. Ante nuestra preocupación por los incendios forestales en este tórrido verano, sale la idea de informar a la población del coste de cada intervención de extinción para poner en valor lo barato que resultaría invertir en gestión pública y privada del bendito y denostado por algún mosaico agroforestal valenciano. En ese contexto, creemos necesario educar a la población en el riesgo, en este caso el de los incendios forestales que les pueden afectar por vivir donde viven. Por último, las preguntas sobre la Dana del 29 de octubre que aparecen en el examen de julio de la PAU, con foto de Chiva incluida, que alumnos de la zona afectada deberán responder, me plantean dudas sobre si son o no oportunas, sobre todo en este momento, pero tengo claro que antes o después sí será necesario educar en este riesgo.