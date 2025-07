Más de la mitad de los fallecidos en playas y piscinas en la Comunitat Valenciana tiene más e 65 años

Se adelanta el calor y, trágicamente, las muertes por ahogamiento. Después de un mes de junio tan caluroso como un agosto promedio, se han registrado números récord de incidentes en las aguas españolas, sumando un total de 228, de los cuales 84 han sido mortales. Que superan así los 73 de 164 accidentes del año anterior. Una cifra en la que predominan los hombres sobre las mujeres entre los atendidos, y las personas de más de 65 años suponen el colectivo de mayor riesgo y vulnerabilidad. Y en la Comunitat Valenciana constituyen más de la mitad de los fallecidos. Asimismo un denominador común entre las actuaciones de socorrismo ocurren después de descuidos por falta de supervisión y en zonas costeras. El último en Valencia, un varón en la playa de Pinedo ayer 3 de julio.

Tres de cada cuatro fallecidos es varón

La Comunitat Valenciana es la quinta autonomía que más incidentes mortales ha registrado en España por detrás de Andalucía (45); Canarias (35); Galicia (29) y Cataluña (25). Tan solo en el mes de junio los socorristas han contabilizado 18 de un total de 52. Cercanos a los 20 casos del año anterior en el territorio, pero que ya ascienden a 22 después del martes 1 de julio por el fallecimiento de tres varones de avanzada edad en las costas valencianas y el del bañista en Pinedo del pasado jueves 3 de julio. En total han sido 13 personas de más de 65 años las que han perdido la vida desde principios de junio, siendo cuatro de cada uno han sido hombres. "Los más mayores son más vulnerables debido al envejecimiento y a problemas médicos, y que además acuden a la playa en horas en las que todavía no hay vigilancia", explica Luis Miguel Pascual Gómez, Responsable de Investigación en Ahogamientos, Escuela Segoviana de Socorrismo.

En el desglose de los 52 ahogamientos en junio y los cuatro casos fatales contabilizados hasta el jueves 3 de julio, los hombres representan casi el 80% de los casos. Y la franja por edad más golpeada es, sin duda, la de a partir de 65 años con un total de 26 de las incidencias; seguida de la de 18 a 64 con 18 y los más pequeños que suman 8.

Las zonas costeras, las más mortíferas

No hay excepción, cualquier zona de baño puede resultar peligrosa. Tanto es así que se han reportado incidentes en todos los entornos: playas con o sin vigilancia, ríos, piscinas en urbanizaciones privadas o sin vigilancia, y áreas cercanas a los puertos y a las costas. Las cercanas al mar suman más de la mitad de los ahogamientos no mortales y mortales entre todas las edades. "Está haciendo mucho calor y las campañas de socorrismo aún no han empezado. Se deberían de adelantar", añade Pascual. Asimismo otra medida que reclama es "la redimensión de las playas conforme su tamaño" para que sean más eficaces las labores de salvamento.

Siete de cada diez fallecidos desde 2013 han sido hombres

Falta de supervisión, factores médicos preexistentes y caídas accidentales: los principales riesgos para las personas mayores de 65, el colectivo más vulnerable ante los ahogamientos. En el informe elaborado por la Escuela Segoviana de Socorrismo sobre Incidentes de ahogamiento en adultos mayores en España (2013-2025), cuyo autores es Pascual Gómez, señala que los hombres constituyen siete de cada diez víctimas (1.807) y también de los accidentes mortales (1.325) calculados en 12 años. Este muestra que a más edad, mayor probabilidad de perder la vida. Así, las franjas de 65-69 y de 70-74 años son las que tienen registros más elevados.