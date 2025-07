¿Por qué cierran tantas playas en la costa valenciana?

Nada más empezada la campaña de verano, las ganas de sumergirse en la playa eran irrefrenables para muchos bañistas que quedaron desconsolados al conocer que las aguas no eran aptas y debían esperar días hasta que se verificara su salubridad. Tras realizar el análisis pertinente, se han detectado las causas que han imposibilitado el baño en varios puntos a lo largo de la costa valenciana:

Motivos

Infección Bacteriológica:

Las localidades de Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Daimús, todas ellas en la comarca de La Safor, se han visto afectadas por niveles anormales de Enterococos intestinal, según una investigación de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de Valencia. El pasado miércoles, las 3 localidades tuvieron su costa clausurada a lo largo de toda la jornada, pero los últimos análisis realizados por la Conselleria de Medio Ambiente decretaron que el agua ya es óptima y se ha restaurado la normalidad.

La playa del Dosell de Cullera también ha resultado estar contaminada por bacterias y el baño ha sido restringido mediante el izado de la bandera roja. Fuentes municipales han asegurado que "se trata de una situación puntual y controlada", pero queda a responsabilidad de los bañistas respetar las indicaciones hasta nuevo aviso. La localidad está a la espera de nuevos análisis que confirmen las condiciones del agua para permitir el uso habitual.

Vertidos

Para verificar la procedencia de bacterias, las autoridades sanitarias realizan controles periódicos para garantizar la salubridad del agua en temporada alta. Estos desperfectos pueden deberse a distintos factores, entre ellos arrastres fluviales tras lluvias intensas, derrames en el alcantarillado o alteraciones temporales del ecosistema marino. En las playas de La Safor, los resultados de los análisis han determinado que los restos contaminantes han quedado neutralizados y no representan una amenaza para la salud. Josep Llàcer, edil de Tavernes, asegura que la contaminación derramada no proviene de su localidad, tras contrastar el análisis que descarta dicha procedencia del vertido. Los alcaldes de las localidades afectadas en La Safor afirman estar sorprendidos ya que no consta ningún vertido, por lo que el origen es extraño. Además, el hecho de que tres tramos no conectados entre sí estén afectados resulta peculiar y desvela la posibilidad de que los desechos provengan de cauces diferentes.

Contaminación fecal

En Orihuela, Alicante, cerca de La Zenia, se ha cerrado temporalmente la Cala Cerrada, tras ser detectada una contaminación del agua de origen residual. Desde la Conselleria de Medio Ambiente apuntan a un "periodo de contaminación de corta duración", como fue el caso en las playas de Tavernes, Xeraco y Daimús, con una duración de poco más de un día de clausura. De cualquier forma, es necesaria la realización de los análisis pertinentes para descartar este habitual contaminante que puede representar un riesgo para los bañistas.