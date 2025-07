"Intentan montar una reconstrucción de autobombo silenciando a las víctimas"

“Hasta que no se nos garantice que se nos escuchará en las Corts no vamos a mover ficha en ningún sentido”. Mariló Gradolí, portavoz de la Associació Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024, explica que la asociación se niega a reunirse con el president de la Generalitat, Carlos Mazón hasta que no se les convoque para comparecer en la comisión de investigación del parlamento valenciano y se acceda a que puedan ir dos personas, acompañadas de todos los afectados que lo deseen, y que se dé voz al dolor de quienes han perdido a familiares y amigos. Es el motivo por el que no ha habido reunión entre el jefe del Consell y una de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la riada. Hasta ahora, Mazón solo ha mantenido encuentros con cuatro familiares de víctimas que solían manifestarse ante el Palau de la Generalitat, con SOS Desaparecidos -a quien la reunión costó perder la representación de 38 grupos de familiares de víctimas mortales, que denunciaron que el encuentro no fue consensuado- y, este jueves, con la agrupación ciudadana Tots a una Veu, un grupo no inscrito en el listado de las Corts al no tener personalidad jurídica y que reclamó “mirar hacia el futuro” y “soluciones técnicas”.

En casi nueve meses, el president no ha recibido a las asociaciones que agrupan a la mayoría de las víctimas de la tragedia. Dos de estas tres - la Associació Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024 y la Asociación de Damnificados por la dana l’Horta Sud- han puesto condiciones para este encuentro que, según denuncian, no han sido aceptadas por Presidencia de la Generalitat. La primera de ellas reclama una comparecencia en las Corts en la que se permitan dos comparecientes, acompañantes y poder narrar el dolor de lo sucedido. Los segundos piden que la reunión se haga en la zona cero, que las tres asociaciones mayoritarias comparezcan en la comisión de investigación y que el encuentro se emita en streaming o se permita a los medios de comunicación escuchar y ver lo que ocurre en él.

“Mazón nos ha mareado y mentido”

“Mazón nos ha mareado, nos ha mentido, y mientras no comparezcamos con acompañantes y garantías no vamos a plantear ninguna reunión en ningún sentido”, denuncia Mariló Gradolí, la portavoz de la Associació Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024. Cree que la llamada del president para ofrecerles una reunión fue “forzada” por la presión de que este grupo de víctimas se había reunido antes con el Gobierno de España y las instituciones europeas. “Dijimos que nuestra condición era comparecer en las Corts y todo ha sido alargar el proceso: han pedido un listado de asociaciones a la Conselleria de Justicia, han limitado a una persona por asociación las comparecencias…”, lamenta. Por eso, cuando les llegó la comunicación para acudir al parlamento valenciano, respondieron con sus condiciones- para “ser escuchados”. No han recibido respuesta y no se fían de lo que les puedan decir. “En la comisión de investigación europea nos han vetado ya cuatro veces, la última, después de que el eurodiputado del PP Esteban González Pons nos prometiera que no volvería a pasar”, denuncia.

Lo que pretenden contar en sede parlamentaria, asegura, es “el dolor y el sufrimiento de todos los que perdieron a víctimas, pero también el sufrimiento de toda la sociedad que, por falta de una alarma, vivió situaciones dramáticas”. Eso sí, es consciente de que “la verdadera comisión de investigación es la que está haciendo la jueza de Catarroja” para intentar esclarecer algo que, ocho meses después, “todavía no se sabe: qué estaba haciendo el president y por qué no cogía las llamadas”.

“Se nos intenta silenciar como en otras épocas”

Gradolí cree que es “vergonzoso” que se intente “silenciar” a las víctimas. “Lo que pensamos es que no se puede únicamente mirar al futuro, tenemos que tener memoria por respeto a las 229 víctimas mortales de ese día”, afirma, en referencia al llamamiento de la agrupación que se reunió este jueves con Mazón de avanzar hacia el futuro más que exigir responsabilidades políticas. “Vamos a seguir luchando para que esto no se olvide y no quede tapado en un reconstrucción de autobombo, porque no se puede reconstruir si no se asumen responsabilidades”, apunta.

No es la única asociación que ha puesto condiciones para reunirse con el president. Las de la Asociación de Damnificados por la dana l’Horta Sud tampoco han sido aceptadas. Su portavoz, Christian Lesaec, explica que el president llamó a las tres asociaciones mayoritarias para decir que estaba dispuesto a reunirse con ellas. Las condiciones que puso Lesaec en esa toma de contacto fueron aprobadas por la asamblea de la asociación: que la reunión no fuera en el Palau sino en la zona cero, que fueran llamados a la comisión de las Corts y que el encuentro se emitiera en streaming o que hubiera medios presentes para que los asociados de fuera de la comarca pudieran ver, escuchar y participar. Les dijeron que esa última condición era imposible. “Nos dijeron que no pedimos eso cuando nos reunimos con el presidente Pedro Sánchez ni con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y es verdad, pero es Mazón el que genera desconfianza entre los asociados, tenemos que recordar que es una persona que ha dado muchas versiones diferentes de lo que hizo y no hizo el 29 de octubre”, incide.

Carta a Feijóo

Por eso, han abandonado su intención de reunirse con el president. Pero no la de que alguien del PP les escuche. De hecho, han enviado este viernes una carta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para solicitar mantener un encuentro con él y con miembros de su equipo de trabajo tras "las dificultades surgidas para una reunión con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón". Se les ha dicho, lamenta, que “nunca” se ha mantenido una reunión en público, con cámaras grabando todo lo que pase.”Pero esta catástrofe es nueva y los pasos que estamos dando también”, recalca. Entiende, pues, que no es excusa.

Sobre la reunión mantenida este jueves por Mazón y la agrupación ciudadana Tots a una veu, la considera “normal” y afirma que tienen contacto. “Ellos miran más al futuro, de hecho, a las personas que les preguntan por la posibilidad de querellarse las han derivado a nuestra asociación”, explica. Además, Lesaec deja claro que sus asociados no tienen “nada contra el PP”. “Es la figura de Carlos Mazón la que está directamente asociada a la catástrofe del 29 de octubre”, concluye.

Por su parte, la Asociación Víctimas Mortales 29-O Dana está este viernes en el valle de Ahr, en Remagen (Alemania), donde estos días se celebran una serie de ponencias y visitas sobre las inundaciones que en 2021 arrasaron esta zona. Rosa Álvarez, la presidenta de esta asociación, presentará este viernes la labor que están haciendo en la zona cero y la exigencia de responsabilidades.