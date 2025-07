Morant antes del comité federal: “Voy a pedir al presidente que siga”

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha adelantado a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz el mensaje de unidad y apoyo a Pedro Sánchez que trasladará la delegación valenciana en la reunión del comité federal de hoy: “Yo le voy a pedir al presidente que siga. El presidente es fuerte, está pasando un mal momento personal y lo ha admitido y lo hemos visto todos. El presidente es bastante transparente y creíble”. Y ha añadido: “La solución a este país son las políticas del Gobierno socialista. Hoy le voy a pedir al presidente que siga”.

Ni 24 horas ha durado la calma en el partido del puño y la rosa tras los cambios anunciados en la Secretaría de Organización, que tendrá a la valenciana Rebeca Torró como nueva responsable. Esta mañana, antes de la reunión de la Ejecutiva y el comité, Paco Salazar, una de las personas de la máxima confianza en la Moncloa y Ferraz del presidente Sánchez, ha renunciado a su cargo en el PSOE, donde iba a acompañar precisamente a Rebeca Torró, como adjunto a la secretaría de Organización. Lo hace tras conocerse unas denuncias de compañeras por comportamientos impropios de presunto acoso. El machismo en el seno del PSOE, en los cargos apartados e incluso en los recambios, está destrozando el crédito del partido, a pesar de los esfuerzos por marcar una postura contundente contra prácticas como la prostitución.

Respecto a esto, Morant ha celebrado que la solución tomada por Sánchez pase por Valencia. “Estoy muy contenta de que vayamos a apostar precisamente por que la solución sean las mujeres y porque se apueste por una compañera valenciana que es Rebeca Torró. De las mujeres vendrá parte de la solución a estos problemas que hemos tenido de machismo y de corrupción. Para mí es un buen camino”.

La secretaria general también ha tratado de poner el foco sobre Carlos Mazón. “Vengo de la C. Valenciana y no vamos a huir ni de los problemas ni de las soluciones a los problemas ni de la política. En mi tierra hay quien huye de la política y se mete en un bar mientras la gente se está ahogando. Esa no es la solución a los problemas, el problema lo tenemos en el partido y será el partido el que de la solución”.