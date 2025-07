El corazón mecánico más longevo de España: "La sanidad pública me ha regalado una década de vida"

Gervasio pasea por el centro de Elche bajo el sol de julio y se sienta en un banco con un amigo a la sombra a conversar. Una acción rutinaria y simple para él y para tantos otros, aunque en su caso es inusitado. Como siempre, le acompaña su inseparable mochila negra. Gracias a ella, puede continuar viviendo; lo ha hecho durante la última década. No es un portaequipajes cualquiera. Se trata del mecanismo necesario para el funcionamiento de su corazón mecánico, su corazón ventricular que le implantaron hace 10 años en el hospital La Fe y que le ha permitido seguir viviendo hasta sus 77 años; tenía 66 años cuando sufrió un infarto y, ante la imposibilidad de recibir un trasplante, le ofrecieron esta alternativa tecnológica pionera, implantada en 33 pacientes en este hospital. Él fue el tercero y, con el paso de tiempo, se ha convertido en el caso más longevo de toda España.

El coste de la máquina es de 100.000 euros y, por eso, tanto Gervasio, como su mujer, Belén, son conscientes de la importancia del estado del bienestar. "Es impagable -, confiesa ella, convertida en un pilar fundamental en la vida de él-. Gracias a la sanidad pública, hay mucha gente que puede seguir viviendo". Es el caso de Gervasio, quien repite varias veces, a lo largo de la conversación con Levante-EMV, un mantra: "El corazón me ha regalado una década de vida".

Gervasio conversa con un amigo en un banco en el centro de Elche. / Axel Álvarez | Información

Le ha permitido disfrutar de sus nietos, a quienes cuidaba este jueves; ya están de vacaciones. Le ha dado la oportunidad de seguir viajando, aunque a zonas recomendadas por sus médicos, aquellas donde hay un hospital de referencia con posibilidad de asistirle en caso de necesitarlo; ha estado en Barcelona, Benidorm, Canarias y otros lugares. Y le ha regalado seguir teniendo "una vida normal", repleta de momentos de rutina, como sus paseos, los refrigerios o las conversaciones a la sombra con sus amigos. Un pero: no se puede bañar en el mar porque el dispositivo no se puede mojar, aunque se refresca hasta las rodillas.

Cómo funciona un corazón mecánico

Acostumbrarse a vivir unido a una mochila o riñonera no es una tarea sencilla. "Al principio, me costaba dormir -, cuenta-. Me costó por lo menos un año acostumbrarme a ir con ella". No es para menos, pesa cerca de tres kilos. Allí porta dos baterías -con siete horas de duración cada una, por lo que vivió el apagón del 28 de abril sin ir al hospital- para hacerlo funcionar o cuatro, en caso de salir de casa. En la mochila, lleva también una especie de ordenador, el responsable de hacer funcionar su corazón mecánico, con el que está conectado a través de unos cables perceptibles a simple vista. La tecnología 'HeartWare' o 'HeartMate3', las dos usadas en estos procedimientos, funcionan gracias a una serie de imanes instalados en la parte baja izquierda del órgano que están flotando en el órgano, no rozan en ningún sitio, mediante levitación magnética.

La riñonera acompaña a Gervasio allá dónde va porque es el corazón mecánico que lo mantiene con vida desde hace 10 años. / Información

Además de hacer funcionar la bomba que impulsa su sangre hasta la aorta, la principal artería del organismo, el ordenador se encarga de realizar su monitorización y el control cuando está en casa. En caso de haber un problema en su funcionamiento, emite unos pitidos para alertar de la incidencia y, dependiendo de su gravedad, recibe asistencia telefónica o acude a su hospital de referencia. Lo más habitual es que se produzca una caída en el flujo de la circulación sanguínea o que tenga algún sangrado por el orificio a través del cual se introducen los cables en el corazón. La herida se la debe curar cada siete u ocho días; lo hace su mujer, quien se ha convertido en "toda una profesional" en funciones de Enfermería.

Las sanitarias especializadas de La Fe contactan con él periódicamente desde el inicio, por posibles problemas de inflamación de las piernas, anticoagulación o control de infecciones o líquidos. El proceso de adaptación no es sencillo en estos casos, comenzó durante los dos primeros meses tras la intervención, durante los cuales estuvo ingresado en el hospital. Durante el primer año, las dudas son más recurrentes y, por eso, el seguimiento es más estrecho. "Los pacientes deben acostumbrarse -, explica el jefe de la Unidad de Cirugía Cardiovascular, Juan Martínez-. Reportan dolores de cabeza, preocupación por los pitidos de la máquina y otro tipo de problemas, pero es lo habitual en un proceso de adaptación.

Una proeza médica

El caso de Gervasio es un caso insólito porque, hasta ahora, es el más longevo con un corazón ventricular. Un paciente llegó a portarlo 12 años, pero con cambio de aparato incluido; así que el ilicitano se ha convertido en "un punto de referencia", como lo define Martínez, quien espera que "dure muchos años". De hecho, el modelo de máquina que porta ya no se fabrica porque la ciencia ligada a la medicina sigue avanzando. "En el futuro, habrá corazones mecánicos con baterías más pequeñas, que se puedan instalar dentro del cuerpo y se carguen desde fuera", explica el especialista, a semejanza de los marcapasos actuales.

La proeza refuerza la posición de referencia de La Fe en el campo de los trasplantes, especialmente de los cardiacos. Es el hospital de España, también en el mundo, con mayor número de trasplantes de corazón. Si el paciente no puede beneficiarse de uno, la alternativa es el corazón ventricular, de forma temporal hasta que el candidato mejore y pueda optar a uno o de forma definitiva, como en el caso de Gervasio, a los que la sanidad pública le ha regalado "diez años de vida". Eso sí, ligada irremediablemente a su riñonera negra.