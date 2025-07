Noche corta en el congreso nacional del PP

Todo congreso no es tal si no tiene su parte de fiesta. No ha sido una excepción el del PP en Madrid este fin de semana. La noche del sábado la explanada descubierta en el interior de Ifema fue cerrada para una cena de hermanamiento. La delegación valenciana acudió encabezada por Carlos Mazón, María José Catalá, Juanfran Perez Llorca y Luis Barcala, entre otros. No todos se apuntaron porque el precio no era económico: 50 euros por cabeza. Además de cena, no faltó música en directo para los que quisieron alargar la noche.