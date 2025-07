Demandan a la alcaldesa de la Vall d'Uixó por presunto acoso laboral a la directora de les Coves

La alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, deberá acudir en calidad de demandada al juicio que se celebrará en el juzgado de lo Social número 4 de Castellón el próximo 18 de septiembre, enmarcado en la causa abierta por un presunto acoso laboral a la directora de les Coves de Sant Josep, Alba Fas.

Resulta inevitable incidir en que, más allá de las motivaciones de esta demanda, el caso no puede desprenderse de un trasfondo político, dado que la presunta víctima formó parte de la lista electoral municipal de Compromís en los comicios del 2023. Ella misma reconoce que los problemas laborales comenzaron cuando comunicó su decisión de implicarse en la mencionada candidatura, después de llevar en el puesto de directora de les Coves desde el año 2015.

En la actualidad no tiene ninguna vinculación con Compromís, formación de la que se apartó en el 2024.

Para contextualizar la situación, también es necesario mencionar que el primer conflicto protagonizado por ambas partes tuvo que ver con un asunto de incompatibilidad laboral. Alba Fas solicitó en octubre del 2023 poder desempeñar su cargo al frente de les Coves al tiempo que ejercía funciones de «asesoramiento de gestión turística» en un restaurante y hotel ubicado en Aín. De hecho, este establecimiento, enmarcado en un proyecto emprendedor, apareció en un reportaje en Mediterráneo.

En febrero del 2024, la junta general de Emsevall, la empresa pública municipal de la que depende el río subterráneo, denegó por mayoría (a excepción de los votos de Compromís) esa compatibilidad, al considerar que ambas dedicaciones pertenecen al mismo ámbito de gestión, incluso con las mismas tareas, por lo que se determinó que podía «comprometer su imparcialidad e independencia por el uso de información obtenida en el desempeño de sus tareas». La afectada ha recurrido judicialmente esta decisión.

Ya en aquel momento, Fas aseguró que estaba recibiendo coacciones y amenazas de despido, las que motivaron el procedimiento por el que ha sido demandada Baños.

Primer juicio, en febrero

La primera convocatoria de juicio fue el 18 de febrero de este año. Quedó aplazado sin llegar a celebrarse. Sobre la naturaleza de lo sucedido existen dos relatos, una por cada parte.

El municipal expone que «Emsevall no es una persona física y por tanto no puede ser la única demandada. La alcaldesa es su máxima representante legal, por tanto, en esa condición la cita el juez en la ampliación de la demanda».

Alba Fas asegura que «mi intención desde el principio no era señalar a nadie personalmente, por eso solo denuncié a Emsevall» y la persona citada como responsable fue el gerente de la empresa municipal.

El magistrado del juzgado de la Social número 4 de Castellón aplazó la vista en febrero y dictó un auto en el que se emplazaba a la denunciante a incluir a Baños como demandada

El día señalado, Tania Baños se personó en el juzgado de lo Social de Castellón sin haber sido citada, únicamente en calidad de testigo. El magistrado no solo aplazó el juicio, sino que emitió un auto que exponía literalmente lo siguiente: «Se acuerda la suspensión de la presente vista a los efectos de requerir a la parte autora —la demandante, Alba Fas— para subsanar y completar litisconsorcia pasivo necesario (...) con ampliación de la demanda contra la persona física de doña Tania Baños, en cuanto al relato de los hechos que, presuntamente, se le imputan a la citada».

En el mismo texto, se concretaba la nueva fecha de juicio, el 24 de junio. La vista volvió a aplazarse por cuestiones de salud de la abogada de la alcaldesa. Volverán a verse en septiembre.

El fondo de la cuestión

Sobre el fondo de la cuestión, fuentes municipales consultadas exponen que en todo momento van a respectar el proceso judicial, por lo que «no podemos ofrecer ninguna versión», entre otras razones porque «es en el procedimiento en el que las partes tienen la obligación de probar las afirmaciones que hacen».

Con todo, defienden que no se ha producido ninguna de las acciones o conductas de las que, presuntamente, se acusa a la alcaldesa, una cuestión que quedará acreditada durante el procedimiento judicial, concluyen.

La demandante pide la rescisión de su contrato con la indemnización que le corresponda y el mantenimiento de todos sus derechos laborales

La demandante, por su parte, asegura que tiene pruebas de todas las acusaciones que ha formulado, de otra forma no habría dado el paso de denunciar, a lo que añade que su única pretensión «es defender mis derechos laborales« y tener «una salida digna». Aspira a conseguir una rescisión del contrato que todavía mantiene, aunque está de baja, con la indemnización que le corresponda y esos derechos garantizados, después de estar trabajando como directora de les Coves diez años, «sin problemas hasta el 2023».

Afirma que «he intentado llegar a un acuerdo varias veces, porque a título personal lo estoy pasando mal, pero ha sido imposible», e insiste en que desde el primer momento no quiso demandar a la alcaldesa, «ha sido el juez el que me ha indicado que debo hacerlo».