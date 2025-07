La diputación abrirá a otras administraciones todos los puestos de libre designación

La diputada de Personal de la Diputación de Valencia y vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, tiene previsto lanzar esta semana una reestructuración del área de recursos humanos en la corporación provincial. Lo hará a través de una nueva modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la casa, después de varios meses en el cargo y estudiar el estado de este departamento crítico para el resto de la institución.

Fuentes de la corporación señalan que la situación era ingobernable, con una jefatura de servicio vacía, 12 de sección, algunas de ellas con el nombre repetido, y casi más jefaturas que empleados rasos. Ahora, tras la incorporación de una nueva jefa de servicio -una habilitada nacional procedente del Ayuntamiento de Gavarda-, se pretende realizar una “reestructuración radical” del departamento. Se trata de un área en la que el equipo de gobierno de Vicent Mompó se ha encontrado muchos problemas en estos dos años, con varios cambios de responsables.

La idea es comenzar por esta área de recursos humanos, para que sea "espejo de los cambios" que quiere introducir en el conjunto de la administración. Así, en RRHH se dividirá el personal en tres áreas: de gestión económica, de desarrollo del plan estratégico y de gestión del día a día. Se plantea como una “revolución estructural”, para dar respuesta a informes internos que alertan de fallos organizativos en este área crítica. Esta semana comenzará la negociación con la mesa de personal. El objetivo es aprobar la RPT antes del parón estival.

Reme Mazzolari, vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable de Personal. / Abulaila

Con todo, no serán los únicos aspectos que se incorporarán a los cambios de la RPT. El que puede ser más conflictivo con los sindicatos es que el equipo de gobierno está decidido a abrir a otras administraciones todos los puestos de libre designación, algo que ya ha generado dudas jurídicas internas. Se trata de puestos como secretarías de dirección (personas de confianza de los diputados), jefes de servicio y otros cargos, como directores de museo, coordinadores, subdirectores o incluso jefes de sección. Hay 75 puestos de libre designación pero no todos, solo 29, están abiertos a otras administraciones. Mazzolari quiere que puedan optar funcionarios de fuera de la casa, ya que no siempre se encuentra el perfil adecuado para "llevar adelante el proyecto político". Son cargos, los de libre designación, de acreditada profesionalidad, sostienen las fuentes consultadas, pero también requieren un grado de confianza, ya que son puestos críticos en el engranaje funcionarial y no siempre encuentran en la casa.

Este tipo de cuestiones suelen generar recelos entre la plantilla. Sin ir más lejos, hace unas semanas Intersindical cuestionaba la cantidad de habilitados nacionales que están desembarcando en la Diputación de Valencia por la vía de la apertura de los puestos a otras administraciones, "ocasionando un perjuicio a los funcionarios de la corporación".

Más personal de gestión tributaria

Al margen de esto, en la nueva modificación de la RPT se pretenden introducir algunos cambios que vienen obligados por sentencias judiciales, así como corrección de errores. También se aprovechará para “estructurar” todo lo relacionado con asuntos taurinos, integrando en una sola área tanto la plaza, la escuela o el museo, que ahora van por separado en cuanto la organización del personal.

Por último, se incluirá en la RPT un incremento importante de la plantilla de gestión tributaria, por necesidades de personal. Hay más demanda de empleados porque hay municipios de la provincia que están delegando las competencias de recaudación, y está prevista la apertura de nuevas oficinas después del verano, que requerirán un refuerzo de personal, confirman desde la institución.