¡Reto conseguido!: los pacientes de reuma del Peset coronan el Aneto

Siete horas y media. Ese es el tiempo que tardó la expedición ReumAneto, integrada por médicos y pacientes reumatológicos del hospital Doctor Peset de València, en coronar los 3.404 metros del Aneto, la cima más alta de los Pirineos. Fue el jueves 3 de julio, en una aventura de 13 horas de duración, entre la subida y la bajada, pero que está en marcha desde hace 270 días, cuando comenzó la preparación física de este equipo de 16 personas, que han vivido la experiencia de sus vidas. "Ha sido una locura porque nunca pensé en mi vida en acometer un reto de estas dimensiones -, explica Ana Sevillano, con la emoción en los ojos-. Y mucho menos después de diagnosticarme mi enfermedad porque, al principio, estaba en el sofá sin moverme".

Conversa con Levante-EMVcogida muy fuerte de la mano de su compañera, ya amiga, Marina López; tal como ocurrió hace dos meses, cuando las entrevistamos por primera vez. Entonces, los nervios y la ilusión las llenaban de emoción. Ahora, una vez conseguido el reto de coronar la cima, la emoción refleja la intensidad de la experiencia que han compartido. No ha sido un reto fácil. Marina lo define "como emocionante, a la vez que duro". Se han enfrentado a los 3.404 metros de la montaña, al paso de Mahoma, el tramo más difícil de la ascensión; pero, también, a una granizada en el descenso, a la dispersión del grupo, al cruce de un río inesperado que les cubrió hasta la cintura. Ana y Marina lo cruzaron juntas. Y todo ello con un peso de nueve kilos a la espalda.

El límite "está en la mente"

Para la primera, ha sido quizás lo más duro porque su enfermedad reumatológica, espondilitis, le da intensos dolores de espalda. "Llegando a la cima, pensaba que me quedaba porque me dolía mucho en los últimos metros -, relata-. Iba con Silvye, una compañera, que necesitaba parar y yo no podía hacerlo, pero al final lo conseguimos y, además, la amistad se ha fortalecido". Fue en esos instantes cuando pensó en tomar fármacos para el dolor, que lleva sin tomar desde hace meses gracias al deporte.

Pero, al final, pensó en continuar y lo consiguió. Como el resto de los 16 integrantes de la expedición, formada por un grupo de pacientes con enfermedades reumatológicas, un equipo médico liderado por la reumatóloga Àngels Martínez; un equipo de alpinistas encabezados por Araceli Segarra; y a la que se ha sumado también la secretaria autonómica de Sanidad, Begoña Comendador. Juntos han demostrado que las limitaciones "solo están en la mente", como ha señalado Segarra, y que "la montaña sirve de poder terapéutico para curar la mente y el cuerpo", como ha resaltado Martínez. Ella, impulsora del proyecto, les ha explicado que desde hoy se convierten en "referentes para los pacientes reumatológicos". Ha conseguido el principal objetivo marcado al inicio de la aventura: eliminar los estigmas y mitos asociados a la edad -también afecta a la gente joven- y las limitaciones de los pacientes, como consecuencia de los dolores articulares y musculares que sufren.

Una amistad "más fuerte"

Una de las claves de la expedición ReumAneto ha sido la unión del grupo, algo que ya anticipó la alpinista hace dos meses. Llevan un año de expediciones juntos, acompañadas por sesiones intensas en el gimnasio, creando un vínculo que las dificultades del Aneto han reforzado aún más. "La amistad ha salido más fuerte ahora -, confiesa Ana-. Ha habido momentos duros, de diferencias, de errores; pero luego lo hemos hablado todo".

Momentos del descenso tras coronar el Aneto. / GVA

Siguen aún con la euforia en el cuerpo, en cierto modo de celebración. Estuvieron 13 horas de expedición y, luego, 12 horas de fiesta: riendo, bailando y grabando retos de TikTok. "No queremos que esto sea el final", asegura Ana. Por eso, tienen en mente nuevos retos. En principio, salir a una expedición una vez al mes, aunque sea en la propia Comunitat Valenciana. Y, en el futuro, quieren subir al Tubqal en Marruecos, con una altitud de 4.167 metros, aunque "un poco más fácil que el Aneto".

El reto es "mantener la calidad del entrenamiento, seguir con el entrenamiento" por los beneficios del deporte para su enfermedad, en el terreno físico y en el mental porque la preparación y la expedición les ha regalado "un cambio de mentalidad", como define Cristina I. Font, otra de las pacientes en coronar el Aneto. "Pensaba que era una locura al principio -, añade-. En el pasado, dejé proyectos porque mi enfermedad no me permitía llevarlos a cabo. Ahora no voy a decir que no, sino que voy a intentarlo y hasta donde llegue".

Es la mejor enseñanza que les deja la montaña, el Aneto. En el terreno personal, una gran amistad, que esperan que dure muchos tiempos. Y en el cuerpo, más allá del beneficio, ya tienen planeado hacerse un tatuaje para dejar impresa en la dermis, una experiencia que les ha cambiado la vida. El éxito era el camino, pero los 3.404 metros del Aneto son un reto superado de estos pacientes de reuma del Peset.