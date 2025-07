Sánchez se apoya en Valencia en busca de su tercera resurrección

Primero fue en 2016, cuando Pedro Sánchez inició de la mano del valenciano José Luis Ábalos lo que se conoció como ‘el espíritu de Xirivella’. Fue su primer regreso de entre los muertos políticos (liquidado por los dirigentes en un comité federal como el de este sábado) para recuperar la dirección del partido aupado por las bases.

Después fue en 2023, cuando tras ver arrasados a buena parte de sus barones, Ximo Puig entre ellos, en las elecciones autonómicas, Sánchez convocó de improviso unas generales que todos los sondeos le daban por perdidas. El pacto exprés entre el PP de Carlos Mazón y Vox para acordar la investidura, el primero en España legitimando buena parte de los postulados ultra, alimentó el relato sobre la que Sánchez armó su remontada, apelando al miedo a la alternativa.

Mazón, negociando con Carlos Flores (Vox), la investidura en 2023. / Rober Solsona/EP

Sánchez busca ahora la tercera resurrección. Este fin de semana, y con la mirada puesta en 2027, ha tratado de cortar la hemorragia por el descrédito del partido ligado a la presunta corrupción (Koldo-Ábalos-Cerdán) y los demoledores audios supurando machismo que han dejado en ‘shock’ al partido. Y lo ha hecho, de nuevo, con una mirada en Valencia.

Con el proyecto en caída libre, y con poco poder institucional que perder en la C. Valenciana (más allá de importantes alcaldías), el PSPV se ha entregado, entre la resignación y el entusiasmo, depende de a quien se pregunte, al último acto de supervivencia de Pedro Sánchez. Todo ello para alegría de Carlos Mazón y el PPCV, que lo tiene más fácil para asociar a la oposición valenciana todos los males que atribuye al ‘sanchismo’.

El secretario general ha premiado la lealtad absoluta del PSPV de Diana Morant y el resto de familias, y vuelve a apostar por la federación valenciana en su estrategia de escape. Además de consolidar en su Ejecutiva a referentes como el ‘ministrable’ Arcadi España y dar más peso al PSPV en la comisión federal de listas (habrá tres valencianos, incluido el secretario de Organización, Vicent Mascarell), el movimiento más sensible ha tenido al PSPV como protagonista.

Torró, de blanco, estrenando su puesto en el comité federal; a la derecha de la imagen, Bernabé. / EP

La apuesta por Rebeca Torró

La exconsellera y actual secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, entra por la puerta grande en la nueva Ejecutiva. Es la elegida para cambiar el rostro y el tono de una secretaría de Organización marcada por el perfil de sus dos anteriores inquilinos. Se ha buscado una mujer para espantar el fantasma del machismo y la corrupción, con un aire más profesional y menos ‘fontanero’.

Sánchez, además, mantiene la apuesta firme por Pilar Bernabé como número 4 del partido. Se barajó su nombre para Organización, pero pesó más la voluntad de no desvestir un santo para vestir otro. Bernabé ya es delegada del Gobierno, responsable federal de Igualdad y candidata a la Alcaldía de Valencia, en ‘ticket’ con la ministra Diana Morant, secretaria general del PSPV.

Torró, Morant y Bernabé, el viernes en un acto del PSOE. / Levante-EMV

Sánchez, así, empodera a un triunvirato de mujeres jóvenes como referentes de una nueva generación en un territorio estratégico, identificado como el eslabón débil del proyecto de Feijóo. Los sondeos apuntan a que el 80 % de valencianos cree que Carlos Mazón, ratificado por ahora, debe irse por su gestión de la dana. Las tres mujeres (incluida Torró, que fue síndica en las Corts los primeros meses de Mazón) han mostrado un perfil muy combativo con este ‘president’, y todo apunta a que el mayor foco que ahora tendrá Torró apuntará en esa dirección.

Sánchez no abundó en este comité a la particular situación de Valencia, pero en las últimas semanas, acorralado por la oposición, no ha dudado en sacar a pasear en los cara a cara con Feijóo el fantasma del Ventorro. Por otro lado, el choque institucional entre el Consell y el Gobierno, que no quiere dar ni un gramo de oxígeno a Mazón con la reconstrucción, es evidente. Todo apunta a que la nula colaboración, con dos reconstrucciones en paralelo, llegará al final de la legislatura.

Bernabé, contra los ‘puteros’

Por su parte, la valenciana Pilar Bernabé, además de en la ‘contra’ al Consell de Mazón, está llamada a ser clave en otro escenario sensible en las próximas semanas: la recuperación del crédito del PSOE entre las mujeres, una de las bases electorales de Sánchez. Los escandalosos audios de Koldo García, con las referencias a las mujeres y la prostitución, se suma a la sucesión de errores de Sánchez en la elección de su círculo más próximo. El último, este mismo fin de semana: la designación de Francisco Salazar, uno de sus colaboradores más antiguos, como adjunto a la Secretaría de Organización. Ni 24 horas tardó en llegar la primera bomba, en forma de denuncia en un medio cercano a la izquierda señalando presuntas actitudes reprochables de Salazar con mujeres del partido. Salazar renunció al cargo antes de tomar posesión.

Bernabé ya ha comenzado en este camino de recuperar el crédito. Ha sido la delegada del Gobierno la que ha inspirado el cambio en el Código Ético del PSOE anunciado por Sánchez, que supondrá la expulsión de aquellos militantes que incurran la falta de «solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración».