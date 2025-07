Educación promueve el Castellano en la Serranía pese a que las familias votaron Valenciano en la consulta

Muy poca gente se lo esperaba, pero la comarca de la Serranía -definida como zona castellanoparlante- votó mayoritariamente por la educación en valenciano el pasado mes de febrero en la consulta de la lengua base. Fue la única comarca de habla castellana en la que sucedió esto, gracias a unas raíces históricas que tiraron del voto.

Quizá ni la propia Conselleria lo esperaba, pero así emanó de las urnas. Los centros escolares de la Serranía deberían ofertar mayoritariamente aulas en valenciano para el próximo curso 2025-26. O eso ponía sobre el papel. La realidad es que Educación está tratando de imponer el castellano en las aulas, pese a que las familias votaron lo contrario.

Así ocurre en muchos Centros Rurales Agrupados como los de Alcublas e Higueruelas. En esas localidades las familias votaron en un 60 % por el valenciano en 5 de las 6 unidades. Sin embargo, cuando Conselleria de Educación informó a los centros de la relación de aulas que deben ofertar, resultaba que prácticamente todas debían ofertarse en Castellano.

"Que respeten a las familias"

"Nosotros estábamos contentos en general con la ley que había hasta ahora. Las familias daban clase en Castellano y tenían tres materias en la otra lengua: Música, Educación Física y Valenciano. Sabían que así sus hijos conocerían las dos lenguas cooficiales. Esta consulta lo que hizo fue crear un problema y una polémica donde no la había", critica un docente.

Pese a todo, las familias votaron y debido a las raíces históricas de la comarca, salió mayoritariamente el valenciano. "Los padres y madres decidieron libremente que sus hijos estudiaran en Valenciano porque quieren que conozcan la cultura de sus padres, y saben que el colegio es de los pocos sitios donde todavía se la pueden enseñar, porque la realidad es que las películas, medios de comunicación y redes están mayoritariamente en castellano", explica el docente.

Patio de un Centro Rural Agrupado / Levante-EMV

Sin embargo, según denuncian profesores y familias, Conselleria no está respetando el sentido del voto porque "la zona es de predominio lingüístico castellano", según contestó la administración a los docentes. "En mayo nos dijeron que teníamos que ofertar 5 de 6 unidades en Castellano", dice un profesor.

La realidad de los CRA

A esto cabe sumar la realidad de los Centros Rurales Agrupados (CRA) y su encaje en la nueva ley de libertad educativa. "Claramente no han pensado en nosotros para hacer la ley. Tenemos muchísimas dudas sobre lo que tenemos que hacer y Conselleria no para de darnos largas", explican.

Un Centro Rural Agrupado (CRA) suele estar dividido en multiniveles. Por ejemplo, los estudiantes de 1º, 2º y 3º de Primaria van juntos para poder sacar de ahí una misma clase. Así, puede suceder que la lengua base cambie de año a año. "¿Si por ejemplo un año me entran de golpe cuatro niños de Primaria que quieren dar clase en Valenciano qué hacemos? ¿Cambiamos la lengua cada año? ¿Y con Xarxa LLibres? ¿Hago a las familias comprar libros nuevos?" se preguntan los docentes.

En el caso de un centro convencional los grupos son homogéneos. Las familias eligen una vez por etapa educativa y de 1º a 6º de Primaria el alumnado dará clase en la misma lengua, pero en los CRA se puede dar un cambio de matrícula muy grande en proporción (son muy pocos niños) y de repente que cambie la lengua.

"Improvisación"

Los docentes también critican la "improvisación" y los cambios de criterio de Conselleria por vía telefónica. "Nos llegaron a decir que si votaban menos de 8 alumnos la lengua a escoger debía ser la de predominio lingüístico para justificar que nos pusieran castellano", critican.

En general las familias confiaban más en el sistema de antes que era más equilibrado. Cada centro creaba un proyecto educativo con un idioma base y se lo mostraba a las familias, que elegían si querían ir a un colegio o a otro. "Además estaba el Consejo Escolar para analizar también la lengua base de cada zona", explican.

La gran crítica ahora de las familias no es la votación de la lengua base (que también) sino el hecho de hacer votar a los padres y madres para luego no respetar su decisión. "Entonces ¿Para qué nos han hecho votar si luego no iban a respetar lo que queríamos?", critican.