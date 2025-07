La Conselleria tarda dos años en atender los cambios que solicitan las personas dependientes

El sistema de la Dependencia ofrece una cartera de servicios en función de las necesidades de las personas dependientes. A los recursos se accede mediante el denominado PIA (Plan Individual de Atención), que puede variar en función de las nuevas necesidades o cambios que puedan surgir. Así, una persona que en principio pide la ayuda de cuidador no profesional puede solicitar más tarde plaza en una residencia si la persona dependiente empeora en su estado de salud. Sin embargo, estos cambios se están atendiendo con dos años de retraso en la Comunitat Valenciana. "Ahora se están resolviendo las revisiones PIA por cambio de recurso que se presentaron en marzo de 2023", aseguran fuentes de servicios sociales municipales de distintos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

Las familias se desesperan. "Mi madre necesita plaza en una residencia desde hace demasiados meses. En agosto de 2020 le concedieron el grado 2. En mayo de 2024 el grado 3. En enero de este año modificamos la petición del recurso porque sus necesidades han cambiado porque ella está mucho peor y ahora nos dicen que aún tardará más porque los expedientes de cambios llevan dos años de retraso. La realidad es que no sabemos nada de la lista de espera, ni del cambio que hemos pedido ni del dinero atrasado de la Generalitat... Es indignante y un desgaste total para las familias. Quienes están esperando el recurso son personas", asegura S.R.

E.M. también ha solicitado un cambio de recurso para su madre, enferma de Alzheimer. Y lo ha pedido sin tiempo de reacción y con el corazón encogido. El cuidador de su madre, su padre, acaba de fallecer y ella, afectada por la dana y en un tercer piso que sigue sin ascensor ocho meses después, necesita una plaza residencial. "Ya habíamos pedido una revisión de grado porque mi madre había empeorado mucho y en seis meses no se había movido ni un papel. Y al final, mi padre ha fallecido. Aún no tenemos ascensor así que no me la puedo llevar a casa, y todo es tan lento que es desesperante. Tal vez si mi madre hubiera cambiado de recurso a tiempo mi padre no habría fallecido. Son cosas que no se puede saber, pero la duda y el dolor, ahí está", asegura.

Desde la Coordinadora en defensa de la ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana aseguran que los retrasos en las gestiones "se han multiplicado con este gobierno" y que "aún estamos esperando una reunión con la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, porque hay que actuar ya y no podemos asimilar una demora de dos años".

Últimos datos del Observatorio

Además, el último informe del Observatorio de la Dependencia, realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y que recoge la información provisional de Derechos Sociales entre enero y junio de 2025, sitúa a la Comunitat Valenciana como la tercera autonomía con mayor cifra de lista de espera (33.115 personas), tras Cataluña (77.745) y Andalucía (50.303).

La asociación destaca que entre enero y mayo, 8.004 personas fallecieron en la lista de espera de la dependencia: 3.960 pendientes de resolución de grado de dependencia y 4.044 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

Al mismo tiempo, son más las personas que están recibiendo prestaciones y servicios -44.532 más que a finales de 2024- y el número de prestaciones y servicios ha aumentado en 79.639, si bien la asociación denuncia que ha sido desigual y se vincula a servicios "low cost" como la teleasistencia o cuidados en el entorno familia.

La asociación subraya asimismo que en el último semestre han descendido las plazas residenciales (2.093 menos) y de centros de día (1.424 menos).

A fecha 30 de junio de 2025 había en España 1,68 millones de personas en situación de dependencia reconocida.

Desde la puesta en marcha del sistema, según este informe, 3,69 millones de personas han sido atendidas por el sistema de la dependencia, mientras que 900.000 han fallecido en las listas de espera.

El tiempo medio de tramitación de un expediente en el primer semestre se ha situado en 342 días, cuando el plazo legal es de 180. Solo seis territorios están por debajo de ese límite: Castilla y León (113 días), País Vasco (129), Aragón (163), Castilla-La Mancha (176) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (163).

En el otro extremo, Andalucía (574 días), Murcia (564) y Canarias (521).

Según este informe, con el ritmo actual que tiene el sistema de atención a la dependencia se tardarían 94 años en lograr la plena atención de las personas dependientes.