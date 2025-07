De la dana a la riada del Guadalupe en Texas: alertas cuestionadas y recortes en emergencias

El jueves, los texanos sabían que el día siguiente, viernes, 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, sería lluvioso, pero nada parecía poner en peligro el puente festivo, que ya había desplazado a muchos vecinos de la zona a segundas residencias, entornos naturales y, en el caso de los jóvenes, a campamentos de verano a lo largo del río. Pero la lluvia desbordó las previsiones, al sistema de alertas de emergencia y al propio gobierno, en una tormenta perfecta que desembocó en una tragedia por las inundaciones: 82 muertos y decenas de desaparecidos. Una catástrofe que recuerda, por el cuestionado protocolo de avisos a la población, por los recortes previos en emergencias y por las acusaciones entre administraciones, a la dana que azotó Valencia el pasado 29 de octubre.

Las inundaciones por la enorme crecida del río Guadalupe han provocado la muerte de 82 personas. De momento, es una cifra que se encuentra alejada de la de víctimas mortales de la dana, 228. En el condado de Kerr, uno de los más afectados, hay 68 personas fallecidas: 40 adultas y 28 menores. En otros condados cercanos, 14 víctimas mortales más: seis en el de Travis, tres en Burnet, dos en Kendall, dos en Williamson y una en Tom Green.

¿Falló la alerta?

Ocho meses después de la dana, queda determinado que las muertes fueron “evitables” a pesar de que los daños materiales eran imposibles de contener. Lo asegura la jueza que instruye la causa para esclarecer las responsabilidades por la catástrofe, que en varios autos señaló que “los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”. Y el cuestionamiento se centra en el envío del mensaje del sistema ES-Alert, que no tuvo lugar hasta las 20.11, cuando los muertos ya se contaban por decenas.

En Texas, se enviaron tres avisos a la población en la tarde y la noche del jueves al viernes, también criticados por tardíos. La oficina local del Servicio Nacional Meteorológico emitió un aviso inicial a las 13.18 de la tarde del jueves: se instaba a los residentes a estar atentos a las previsiones por la posibilidad de inundaciones. A las 12.41 de la madrugada, los móviles de la zona se iluminaron con una segunda alerta, en este caso por la posibilidad de inundaciones relámpago o “flash floods”. Menos de una hora más tarde, a las 1.14, la alerta se había vuelto más amenazante: “Inundación que puede poner en riesgo la vida humana”. Se instaba a los receptores a moverse a puntos altos lejos de las áreas inundables, pero no se evacuaron los campamentos cercanos al río, donde en muchos casos la alerta no llegó, sobre todo a los niños y adolescentes que tienen prohibido allí el uso del teléfono.

Casas y terrenos anegados por las inundaciones en Texas. / SMILEY N. / POOL / EFE

Además, cuando se enviaron los mensajes, muchos vecinos ni se enteraron porque estaban ya durmiendo. Otros no fueron conscientes de la gravedad del epìsodio, acostumbrados a vivir en zona inundable. Como en Paiporta o Picanya, donde la costumbre mandaba sacar el coche de los garajes cuando se desbordaban los barrancos, cosa relativamente frecuente, muchos de los vecinos de la zona inundada de Texas no reaccionaron ante un nuevo aviso de inundaciones.

Recortes en emergencias

Los recortes en la gestión de emergencias, previos a la catástrofe, son también un elemento común entre la dana de Valencia y las inundaciones en Texas. En el caso valenciano, en noviembre de 2023, el Consell derogó el decreto de creación de la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE) para “evitar duplicidades” y con vistas a “una gestión eficiente".

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó el domingo una declaración de emergencia para permitir que se activara la labor de la Agencia Federal de Gestión de la Emergencia (FEMA) en la zona. Es la misma agencia cuyo presupuesto había previsto recortar hasta eliminar, para que las competencias fueran transferidas a los estados. Los recortes planificados ascienden a casi 4.000 millones.

Imagen de Paiporta, días después de la dana. / Rober Solsona/EP

Por otra parte, el condado de Kerr, a cuya zona se le conoce como "Flash Flood Alley" -callejón de las inundaciones repentinas- , podría haber tenido un sistema de sirenas como el que avisa de los tornados. Se planteó en 2015 ante una riada anterior, pero no se consiguió una subvención de un millón de dólares que lo habría pagado. El juez del condado de Kerr, Rob Kelly, explicó en su momento que no se hizo por su coste y lo consideró “extravagante”. Ahora, muchos se preguntan si, en plena madrugada, esas sirenas podrían haber salvado vidas.

Reproches cruzados

De quién era la responsabilidad última sobre la gestión de la emergencia ha sido un tema recurrente en estos meses desde la dana. El Consell ha acusado al Gobierno de España de no declarar la emergencia nacional, a la CHJ de ”apagón informativo” y a la Aemet por “fallar en las previsiones”. Pero la jueza de Catarroja que instruye la causa apunta de forma inequívoca a la responsabilidad en el ámbito autonómico. Del mismo modo, las diferentes administraciones estadounidenses han comenzado a cruzarse reproches. La noche del sábado, el jefe de Emergencias de Texas, Nim Kidd, culpaba al servicio meteorológico. También, como en el caso valenciano, hay dudas sobre la eficacia del sistema de avisos del National Weather Service: la Casa Blanca aseguró que esta agencia utiliza un “sistema obsoleto”.

Eso sí, las primeras respuestas de los responsables públicos a las preguntas sobre su responsabilidad también se parecen. “Tiempo habrá para polémicas”, dijo Mazón en los primeros días tras la tragedia”. Una frase que resuena con el tono del “that will come out in time" (“eso se verá con el tiempo”) del juez del condado de Kerr.