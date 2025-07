Las farmacias piden un compromiso escrito a Hacienda sobre el pago de la deuda y los intereses

Las 2.458 farmacias de la Comunitat Valenciana siguen preocupadas por el impago de la factura de los medicamentos y, aunque Sanidad les ha asegurado que a final de julio pagará la deuda de mayo y se regularizará el abono con regularidad con un mes de retraso, temen que la situación "se cronifique", como ya ocurrió en 2012, y se comprometa su viabilidad "a finales de años". Así lo explica el presidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof), Jaime Giner, a Levante-EMV, quien exige al Consell un "compromiso" sobre la reanudación de los pagos y sobre la asunción de los intereses de deuda generados, anunciado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Con este fin, este martes, mantendrán una reunión con representantes de la Conselleria de Hacienda, en la que buscan información fiable, un compromiso por escrito de la Generalitat Valenciana, así como información actualizada sobre la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario. "Esperamos que, desde hace 20 días, haya habido alguna conversación entre el Consell y el Gobierno de España", solicita Giner, quien preguntará a Hacienda si con "el pago del FLA habría suficiente o no". Principalmente, demandan certezas porque confiesan estar "escarmentados de promesas". Además de esta reunión, el Micof se reunirá este martes con el Síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, y con el diputado de Sanidad, Carles Esteve.

Un día antes de estos encuentros, los farmacéuticos valencianos realizaron una nueva protesta, con la "bajada simbólica" de persianas a las 11 horas del lunes, en la que contaron con el apoyo de varios grupos de pacientes. Sin embargo, sus protestas podrían intensificarse si no consiguen el compromiso de la Generalitat en la reunión de hoy. De hecho, la asamblea aprobó la semana pasada una jornada de cierre y una manifestación antes del 17 de julio. Por el momento, los dirigentes del Micof mantienen su convocatoria en pausa, a la espera de la reunión de este martes, solicitada por ellos. "Esperamos que sirva para calmar los ánimos porque no nos gustaría llegar al extremo de tener que cerrar -, defiende Giner-. Pero si no tenemos ese compromiso, y es necesario, convocaremos esa jornada reivindicativa".

Pacientes ante la farmacia Vicente Brull durante la bajada de persianas del lunes. / Micof

Temor a los próximos meses

La preocupación entre los farmacéuticos sigue latente. Francisco Solana, gerente de una apoteca en Patraix, reiteraba ayer su enfado por ser "una vez más, los que tenemos que resignarnos a no cobrar". Ayer no se sumó a la bajada de persianas y cree que estas acciones ahora importan poco, que "el problema vendrá en los próximos meses" porque es de quienes desconfía sobre que Sanidad retome los pagos con regularidad a partir de finales de julio. En el subconsciente, reside lo ocurrido hace una década cuando el impago se prorrogó durante casi seis meses. "Se pasó muy mal -, confiesa el presidente del Micof-. Hubo farmacias que cosecharon unos intereses de más de 50.000 euros, lo equivalente al pago de los medicamentos de un mes". Cabe recordar que la media de facturación es de 64.412 euros por establecimiento, según los datos recopilados por el colegio en marzo. "Si no se comprometen a asumir los intereses, habrá quien lo pase muy mal", anticipa Giner.

Las farmacias de la provincia de Valencia, al menos 421 de ellas, siguen abiertas tras el impacto de la dana en octubre. La mayoría se han visto obligadas a refinanciarse y buscar créditos adicionales para acometer la reforma de sus establecimientos. Y eso que, desde hace siete años, pueden recurrir a una línea de crédito adicional gracias al convenio del Micof con una entidad bancaria para solventar sus "problemas de liquidez".

¿Qué dice Sanidad?

El conseller de Sanidad criticó el lunes, una vez más, el retraso en la aprobación del FLA extra. "El Gobierno de Sánchez va en contra de todos los españoles", aseguró en un acto en Puçol, donde recordó que su conselleria trabaja en la elaboración de un plan de contingencia para "eliminar los gastos superfluos". Pese a ello, ha asegurado que "no se eliminará ningún recurso humano, sanitario o terapéutico", aunque eso no es sinónimo de abonar la factura a las farmacias. Sin embargo, fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad insisten en que el pago regular a las farmacias a partir de julio "está garantizado" como ya expresó Gómez hace un par de semanas y como afirmó, de nuevo, la semana pasada en una entrevista en À Punt.