La Generalitat convocó el Cecopi dos días antes de la dana de septiembre de 2023

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) también ha remitido un informe a la jueza de la dana en el que explica la funcionalidad del sensor del SAIH (Sistema automático de información hidrológica) ubicado en Massanassa. Un punto que "no se utiliza para el seguimiento de avenidas, ya que no cumple con los requisitos mínimos necesarios para dicha función", aclara el organismo de cuenca.

"Este punto de control presenta" "limitaciones técnicas y operativas" como "su localización, en el tramo final de la cuenca, [que] impide que proporcione información útil para la gestión del riesgo en zonas aguas abajo, ya que no anticipa posibles crecidas que puedan afectar a la población". Y, además, "no dispone de pluviómetro, por lo que tampoco permite el seguimiento de la pluviometría en la zona antes de que se genere la escorrentía".

Desde la CHJ reiteran al juzgado que "el sistema SAIH no es un sistema de predicción, sino de observación. El desfase temporal de entre 20 y 30 minutos entre el registro del dato y su visualización en las aplicaciones, unido a la rápida respuesta hidrológica de esta cuenca, impide utilizar este punto como herramienta eficaz de aviso para poblaciones cercanas como Massanassa o Catarroja". Por tanto, concluyen , "el punto de control de Massanassa, no figura en la relación de puntos citada anteriormente por lo que no se remiten los datos correspondientes a dicho punto de control a las autoridades de protección civil".

Además, el organismo de cuenca también remite el listado de alarmas sobre el río Magro remitido el 29 de octubre y que diferencia entre avisos de lluvia y avisos de caudal.