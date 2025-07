El PP de Mazón y el 'campsismo' abren las hostilidades tras meses evitando el choque

Se acabó la paz entre la dirección del PPCV que dirige Carlos Mazón y el sector que encabeza el expresident Francisco Camps y que viene reclamando la celebración de un congreso autonómico en el que elegir nuevo líder del partido en la Comunitat Valenciana. Tras meses ignorándose mutuamente y evitando el choque, este lunes, en plena resaca del congreso nacional de este pasado fin de semana en Madrid y a las puertas de que Camps celebre un nuevo acto con el que exhibir apoyos internos, ambos bandos han empezado a enseñar los dientes en público.

El primero en abrir fuego fue el secretario general del PPCV y nuevo miembro del comité ejecutivo de Feijóo, Juanfran Pérez Llorca, quien cuestionó en una entrevista en À Punt los tiempos escogidos por Camps y la finalidad de sus movimientos, desatando el enfado del 'campsismo'. Fuentes cercanas al expresident avisan que no tiene intención de ceder en su campaña hacia el congreso regional, que sin embargo Génova mantiene congelado e incluso ha borrado de sus estatutos la obligación de celebrarlos 4 meses después del nacional, como figuraba hasta ahora.

Críticas y réplicas

Es la primera vez que desde la cúpula autonómica se carga contra esta corriente interna, precisamente tras un congreso nacional del que entienden que han salido reforzados por la dirección nacional, pese a que Mazón sigue en el alero. Los reproches de Pérez Llorca no han pasado inadvertidos y han generado una escalada verbal. Figuras como Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante y uno de los apoyos de Camps, criticaron públicamente las palabras del dirigente popular. Según fuentes consultadas, la dirección nacional era partidaria de ignorar este frente y no darle coba, como ha sucedido ahora.

Según el número dos de Mazón el expresident estaría actuando en su propio beneficio en un momento en el que toca pensar "en la globalidad" y en la reconstrucción de la dana, la tragedia que costó 228 vidas y que ha erosionado el liderazgo de Mazón. Pérez Llorca defendió que Camps "se equivoca con los tiempos" y se preguntó: "¿Se imaginan que cuando estaba siendo juzgado por los trajes hubiera habido un movimiento dentro del partido para sustituirlo?".

Las críticas del también síndic del PP en las Corts no alteran los planes de Camps, que sigue convencido de la necesidad de celebrar un congreso autonómico al que sigue amagando con presentarse aunque sin dar el paso definitivo. En todo caso, el acto de este miércoles sigue en pie y ahora con morbo añadido, pues las palabras del secretario general del PPCV parecen haber espoleado a los fieles del expresident.

Camps y Mazón, durante la pandemia. / Europa Press

"Dimitió para no dañar a nadie"

El 'campsismo' había evitado también hasta ahora confrontar con Mazón. Aunque reclamaban el congreso autonómico para revitalizar la vida orgánica del partido, defendían la gestión del Consell ante una catástrofe de la que responsabilizaban al Gobierno central. Pero las filas en torno al president ya no están tan prietas después de la intervención de Pérez Llorca.

Escoció especialmente la acusación de que Camps busca su propio bienestar y de que no ha elegido el momento adecuado para reclamar ese congreso, comparándolo además con sus procesos judiciales por la trama Gurtel. Tanto Castedo como otros próximos al expresident recordaban ayer que Camps dimitió como president y como líder del partido en 2011, con una mayoría absoluta recién conquistada, "por el bien del partido y por no dañar a nadie dada la proximidad de unas generales, cosa que otros nunca hicieron ni harán", en evidente alusión a la resistencia de Mazón en ambos cargos.

"Si hubiera acudido a la hemeroteca habría recordado que cuando Camps estaba siendo juzgado por los trajes, no era ya presidente ni de la Generalitat ni del partido. Había dimitido. Había pensado en el partido y no en él o, como dirías tú, Juanfran, pensó en la 'globalidad' y no en el 'bienestar común de una persona en concreto'. Fíjate en la diferencia", escribió Castedo en sus redes sociales.

"Hizo lo mejor para el partido aunque fuera lo peor para él, que acababa de ganar unas elecciones con la mayoría más grande de la historia de la Comunitat Valenciana", insistían otras voces autorizadas del 'campsismo'. Añadían, además, su "extrañeza" ante el ataque de la dirección autonómica, que según su opinión "no vienen al caso cuando nunca nadie de este proyecto ha puesto en duda el trabajo del Consell y su importante función centrada en la reconstrucción. Pero a nadie se le escapa que algo falla en el funcionamiento del partido, tal vez precisamente por el trabajo que lleva la reconstrucción".