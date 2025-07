El PP vuelve a marcar distancias con Mazón tras el congreso nacional

El president Carlos Mazón atravesaba por las que posiblemente hayan sido las semanas más plácidas en cuanto a presión política, mediática y social desde el fatídico 29 de octubre, día de la dana que dejó 228 muertos y que le puso contra las cuerdas por su gestión de la catástrofe. El cuestionamiento, que también fue interno, llegó tanto por la falta de previsión de su gobierno, el competente en emergencias como recuerda la jueza Ruiz Tobarra, como por su propia actuación aquella tarde, en la que estuvo ausente hasta las 20.28, hora a la que llegó al puesto de mando, con la mayoría de víctimas ya fallecidas. Más de ocho meses después, la Generalitat mantiene que estuvo en el Palau desde que acabó su larga comida en el Ventorro con una periodista y hasta que puso rumbo al Cecopi, pero sin aportar prueba alguna ni concretar a qué se dedicó esas horas.

Pero la aprobación de los presupuestos de 2025 de la mano de Vox, la presentación del plan de recuperación (hito al que ligó su futuro) y sobre todo el incendio en el PSOE por el caso Koldo, Ábalos y Cerdán, han desplazado el foco del Palau y permitido al jefe del Consell tomar algo de aire y recuperar la iniciativa. De hecho, Mazón solventó el congreso nacional del PP, que se antojaba como un momento delicado, sin demasiados problemas. No hubo reafirmaciones pero tampoco desplantes.

Sin embargo, Génova ha vuelto a dejar patente este martes que el barón valenciano sigue en el alero. El encargado de evidenciar esa distancia que marca la dirección nacional con el futuro del jefe del Consell ha sido Miguel Tellado, a quien Feijóo entregó todos los poderes orgánicos en el cónclave del fin de semana y el PPCV vendió como una reafirmación de Mazón.

El futuro en el aire

En una entrevista en Onda Cero, el secretario general del PP ha incidido en el discurso mantenido por la dirección nacional en todo este tiempo, consistente en situar al Gobierno central como máximo responsable de la catástrofe pero sin cerrar filas con Mazón, a quien ha vuelto a reprochar el no haber declarado la emergencia nacional. Tampoco ha querido concretar su futuro, insistiendo en que él mismo lo vinculó al "éxito o fracaso de la reconstrucción".

Mazón, junto a Miguel Tellado, en el congreso del PP, ayer. / Europa Press

Para Tellado, el barón valenciano actuó de "buena fe" frente a un Ejecutivo central que lo hizo "de mala fe" y que "dejó solos a los valencianos para dejar solo a un gobierno del PP". Al ser preguntado si cree que Mazón es uno de los mayores problemas políticos que tiene el PP, Tellado ha recordado que Mazón es president "porque así lo han querido los valencianos" al votar "libre y democráticamente en las urnas" y él tiene "un compromiso con la reconstrucción".

"Quizás lo fácil hubiese sido salir y abandonar el Gobierno y dejar que fuese otro quien encarase esta dura tarea. Y Mazón ha reconocido errores", ha dicho, para añadir que "nadie del Gobierno de España a reconocer errores". El secretario general del PP sólo ha sido capaz de citar uno: "dijo que probablemente las cosas se habrían podido hacer mejor". "Mazón comprometió su continuidad al éxito o fracaso de la reconstrucción, y eso es algo que yo creo que le honra", remarcó.

"Yo hubiese pedido la emergencia nacional"

En cuanto a si fue un error que Mazón no pidiese entonces la declaración de emergencia nacional, Tellado ha indicado que la debería haber declarado el Ministerio del Interior "sin que nadie se lo pidiese" pero "no lo hizo porque prefirieron dejar al Gobierno de la Generalitat solo" al ser de "otro color político". "Y eso es imperdonable. En política uno puede cometer errores, y se cometen. Pero en política uno no puede actuar de mala fe", ha resaltado.

Dicho esto, ha reconocido que Mazón debería haber solicitado también esa declaración de emergencia. "Si yo fuese el presidente de la Generalitat, hubiese pedido la declaración de emergencia. Pero es muy fácil decirlo hoy. Lo difícil es verse en aquellas circunstancias que sobrepasan a cualquier gobierno, y es muy fácil hoy analizar lo que ha pasado", ha finalizado.