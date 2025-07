Protesta contra las políticas de vivienda de Mazón: "Favorecen la especulación y estamos al límite"

Más de 30 asociaciones se han unido en "Juntes per l’Habitatge" para denunciar las " regresivas políticas de vivienda del Gobierno Mazón" que, lejos de potenciar el derecho a la vivienda e intentar paliar los efectos de la dana, "hacen cada vez más difícil el acceso a una vivienda asequible". "Favorecen la especulación y estamos al límite. No se trata de hacer crítica política, lo que se trata es de hacer políticas de vivienda. La vivienda es un derecho", aseguran.

Así, la nueva entidad ha presentado un escrito en presidencia para denunciar cuatro puntos:

"Ni frenan los desahucios ni dan alternativas"

Desde la entidada aseguran que el Consell "no muestra voluntad real de intermediación frente a los grandes tenedores". "No les obliga a renovar los contratos de alquiler finalizados aplicando la cesión de uso de viviendas vacías. Tampoco asume sus obligaciones al no proporcionar vivienda digna a las familias sin alternativa. Sin embargo, sí está instando desahucios de su propia vivienda pública (como l'EVha), sin admitir una mediación y también permite la venta de viviendas (unas libres y otras protegidas) para especular. Así pues, tenemos el triste honor de ser la tercera comunidad autónoma en número de desahucios: 3.610 en el 2024 y los 794 durante el primer trimestre de 2025.

La ley de vivienda sin aplicar y un aumento de la turisficación

Con unos precios del alquiler prohibitivos que van a más, desde la entiadad social exigen medidas como la declaración de zona tensionada y reducción de precios "para que bajen y sean accesibles". "Cada vez más personas viven en habitaciones realquiladas, vehículos o directamente en la calle. Exigimos medidas para revertir las miles de viviendas de uso turístico ilegales al alquiler residencial. El alojamiento turístico, sea de 10 días o de 10 meses, debe ser incompatible con la vida vecinal. La turistificación masiva unido al acaparamiento de viviendas por grandes tenedores, está expulsando a residentes y vecinos de sus barrios. Hay que poner fin a esta gentrificación que transforma los centros urbanos en escaparates de rentistas para gente de paso. El acceso a la vivienda, hoy, es un grave problema y estamos al límite", aseguran.

Medidas "urgentes" para ampliar el parque público de vivienda

"Juntes per l’Habitatge" afirma que con el actual Gobierno valenciano se ha retrocedido en la apuesta por desarrollar el exiguo parque público (0,6% del total de viviendas) existente. Por ello, exigen la "expropiación de las viviendas vacías en manos de la banca rescatada"; la ampliación de las partidas correspondientes en los Presupuestos 2025 y mejorar de la regulación del derecho de tanteo y retracto "que acaban de vaciar de contenido"; que todas las viviendas y gestión de la Sareb formen parte del parque público; que todos los pisos y apartamentos turíriticos ilegales "también se cedan al parque público" ; y la movilización de toda la vivienda vacía de grandes tenedores y puesta en marcha también de un programa solidario "para movilizar las de propietarios particulares garantizando el cobro y mantenimiento de instalaciones".

Sin participación social en los pueblos de la dana

A pesar de la experiencia de la dana, el gobierno de Mazón "insiste en la construcción en zonas inundables". "Desde los Comités de Reconstrucción y movimientos sociales se ha ofrecido la reflexión y propuestas para establecer una hoja de ruta común. La emergencia habitacional estructural en vivienda y la emergencia ocasionada por la dana nos obligan a luchar por un horizonte de esperanzo común. Estamos empeñados; aún estamos a tiempo. En todo caso, para evitar un desastre mayor, impediremos la apropiación de nuestras vidas y de nuestro futuro por quienes se quieren aprovechar política y económicamente de ello".