Sindicatos de FGV y el PSPV critican las condiciones en las que se ha reabierto Metrovalencia

El Comité de Empresa de FGV Valencia ha denunciado "la intolerable y vergonzante falta de dirección, organización y planificación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana" y ha afirmado que reabre la zona sur tras la dana "sabiendo que no están en las condiciones óptimas para hacerlo". En concreto, en un comunicado, se ha referido en la zona sur a "pasos a nivel estropeados, un sinfín de órdenes de circulación y conducción puntuales, fallos en balizas de seguridad, andenes sin acabar, maquinaria pesada trabajando en las estaciones con viajeros, zonas sin cerrar con acceso directos a la vía desde parques infantiles" y ha señalado que "no existen o no funcionan las pantallas de información", "por si fuera poco el sorpresivo cambio de tarifa".

Actuaciones que no son nuevas

El Comité de Empresa ha indicado que "estas actuaciones ni son nuevas, ni sorprenden" porque el pasado 29 de abril, tras el apagón eléctrico, y en su opinión "por el afán de protagonismo" de la jefatura, "se pusieron en servicio las líneas de metro y tranvía, con muchas deficiencias que afectaban a la regularidad, fallos en comunicaciones, equipos que no funcionaban, registrándose en ese día más de 2.000 incidencias en circulación". "Esto no les importó nada, porque gracias a la profesionalidad de todos los trabajadores, no hubo que lamentar ninguna desgracia", ha apostillado.

Estación de metro de Paiporta el día que se retoma el tránsito de trenes / Fernando Bustamante

En este sentido, el Comité ha subrayado que "no se puede 'vender' un servicio ordinario en julio ni la posibilidad del servicio nocturno en agosto, cuando Metrovalencia no es capaz ni de ofrecer un servicio diario aceptable, pues la deficiente gestión de la principal empresa pública de transporte ha convertido los retrasos, las continuas averías y la falta de personal en los distintos servicios, en su seña de identidad".

"De cara a la galería"

Asimismo, la representación de los trabajadores ha trasladado que les "avergüenza" que, mientras el gerente de FGV, Alfonso Novo, "alardea de la colaboración y el esfuerzo realizado por toda la plantilla" para la rápida vuelta a la normalidad "de cara a la galería" tras la dana, "de puertas hacia adentro incumple acuerdos, vacía de contenido nuestros puestos de trabajo y externalizan servicios por falta de personal y formación (con el consiguiente gasto a las arcas de todos los valencianos, en beneficio de adjudicaciones a dedo, para llenarse los bolsillos)".

"Ocho meses después de la dana en la que compañeros/as y personas usuarias quedaron abandonadas a su suerte, seguimos sin protocolos de actuación ante fenómenos atmosféricos adversos, nos gustaría conocer cual es la opinión de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, que se creo precisamente, para la investigación de incidentes/accidentes ferroviarios", ha denunciado. El Comité de Empresa ha reivindicado que "la ciudadanía valenciana merece un transporte público seguro, eficiente y humano, tanto para quienes lo utilizan como para quienes lo hacen posible cada día".

En la misma línea el PSPV-PSOE ha asegurado que el Consell está incumpliendo la Ley de Seguridad Ferroviaria con la reapertura del metro en la zona dana y ha pedido que no se ponga la seguridad de las personas por encima de "la foto y los hitos temporales". La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts, María José Salvador, ha pedido al president, Carlos Mazón, y al conseller Vicente Martínez Mus que apliquen los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad y que frenen "su gestión negligente e irresponsable por la que han puesto en circulación unidades de la red de metrovalencia sin tener en cuenta los estándares de seguridad que se prevén en la ley".

Tarde y mal

Salvador ha señalado que el Consell "no solo ha tardado ocho meses en poner en marcha el metro en las zonas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, es que cuando lo ha hecho ha sido mal y olvidándose de lo más importante, que es la seguridad". Ha recordado que tras el accidente de metro del 3 de julio de 2006 la Comunitat Valenciana se convirtió en pionera en seguridad ferroviaria autonómica al establecer por ley mecanismos de prevención de supervisión y de continua corrección en las posibles deficiencias.

Pero "en ocho meses nadie en la Generalitat ha sido capaz de llevar la documentación y los proyectos a la agencia de seguridad ferroviaria, lo que demuestra lo poco que el PP aprendió del accidente de metro", ha apuntado. La diputada socialista ha pedido que de forma urgente "rectifiquen, se tomen en serio sus responsabilidades y pongan por encima de todo la seguridad de las personas".

"Esfuerzo técnico y humano"

Por su parte, fuentes de la Generalitat han insistido en que se ha realizado "un gran esfuerzo técnico y humano para reabrir el tramo Valencia Sud-Castelló porque la prioridad era que los usuarios de las localidades más afectadas por las riadas recuperasen un medio de transporte tan fundamental".

En este sentido, han subrayado que se ha invertido 140 millones de euros y "siguen las últimas tareas de reconstrucción, pero la prioridad para los usuarios era reabrir el tramo tras meses de obras y un periodo previo de pruebas". "La respuesta ha sido de 100.000 personas en la primera semana, lo que evidencia la importancia y el mejor servicio respecto a los buses lanzadera", han concluido desde la Conselleria.