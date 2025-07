Así valoran los expertos la apertura de compuertas en l'Albufera frente a las críticas vecinales

El cambio de normativa aprobado ayer por el Consell permitirá abrir las compuertas de l'Albufera a cualquier hora porque elimina las limitaciones establecidas por la Orden 5/2018 de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. El objetivo es favorecer la renovación y mejorar la calidad de las aguas del Parque Natural de l'Albufera para evitar un riesgo ecológico porque la temperatura del agua del humedal está superando los 30 grados de forma reiterada, con jornadas con registros de 32 grados.

Los expertos valoran "positivamente" este cambio. "Si no hay restricciones siempre será mejor", opinaba ayer Javier Armengol, representante de la Universitat de València (UV) en la Junta Rectora del parque. Si hay mayor renovación del agua "siempre es una buena noticia porque hay más circulación del agua", asegura, y contribuye a remitir las altas temperaturas. Y lo es aún más si el agua entrante "está limpia". Recuerda que la situación de la apertura de las golas sigue siendo compleja porque "depende de la situación del mar" para que sea más o menos efectiva. Uno de los componentes clave es el viento o la brisa, la cual es más intensa por las tardes y "puede contribuir a mejorar la circulación y renovación del agua".

De hecho, una de las posibilidades del cambio de la normativa es que se podrán abrir las compuertas durante el día, lo que puede contribuir a mejorar el flujo del agua entre el humedal y el mar. "Por la noche, las mareas dificultan este trasvase -, explica el secretario autonómico de Medio Ambiente, Rául Mérida-. No es abrirlas sin más, sino regularlas bien para que pueda haber movimiento". Este último argumento se alinea con el expuesto por Armengol.

Ampliar medidas

Flexibilizar abrir y cerrar las compuertas es una medida a favor, pero otras voces expertas piden implementar acciones adicionales. Eva Tudela, miembro de la comisión de territorio de Acció Ecologista Agró, considera que el cambio "no servirá de nada, si no se acompaña de la entrada de agua nueva". Y añade: "Si le quitamos agua, la solución no es muy efectiva porque hay menos agua, más concentrada y con la misma temperatura".

Cabe recordar que el humedal ha recibido, en los dos últimos meses, el caudal extraordinario tras el pacto alcanzado entre el Consell y los regantes para enviar 24,3 hm3, 11 h3 procedentes del sistema Júcar y otros 13,3 h3 del Túria desde este 2025 a 2027.

Críticas vecinales

Conectar l'Albufera con el mar al abrir las compuertas genera siempre afección en las playas, sobre todo en un momento en el que el agua del humedal está de color marrón. Por eso, esta situación suele despertar las críticas vecinales que, de momento no se han producido, pero que las esperan en la Generalitat Valenciana.

J.M. López

Para tratar de diluirlas, la estrategia contempla no abrir todas las compuertas a la vez, es decir, que el impacto se vaya alternando entre unas playas y otras; y aprovechar los días entre semana para ampliar el horario de apertura, de modo que la afectación sea menor los sábados y domingos, cuando aumenta la presencia de turistas y residentes en las playas limítrofes con l'Albufera.