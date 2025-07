Los bomberos protestan contra Mompó en pleno conflicto laboral: "No habéis aprendido nada"

El incendio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia sigue sin estar perimetrado. De hecho, se ha reavivado en las últimas horas. Tras la toma de posición este martes de los sindicatos y la dirección del consorcio, esta mañana se ha producido una protesta directa contra los políticos. El conflicto ha escalado con una fuerte manifestación a primera hora, con lanzamiento de bengalas, petardos y gritos de “fuera, fuera” a la llegada de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, la institución que es la responsable última de los bomberos provinciales. Los bomberos han tratado de entrar a la sesión de la comisión de la dana, que este miércoles se celebraba en el MuVIM centrado en el estado de la reconstrucción tras la riada.

“Dirección dimisión, iros con Mazón”, “Después de la dana no habéis aprendido nada”, “Poblaciones desprotegidas, riesgo para las vidas” eran algunos de los mensajes que podían leerse.

Huelga de celo

La bronca viene de lejos. En pleno verano y a las puertas de las vacaciones, los bomberos del Consorcio Provincial se han declarado en huelga. Es, en concreto, una huelga de horas extra, o, como la llaman, “huelga de celo”, es decir, se limitan a hacer sus horarios, pero ni una hora más, para que se haga visible la falta de personal, que está incluso obligando a cerrar parques. “No estamos preparados para otra catástrofe”, denuncian los sindicatos, que convocaron esa huelga desde el 1 de julio. No ha habido acuerdo en las últimas negociaciones.

La medida tiene por objetivo conseguir que la Diputación de València cumpla un preacuerdo que se llegó a alcanzar -y posteriormente se rompió- para ampliar de forma estructural la plantilla del consorcio y mejorar las condiciones laborales. La dirección del Consorcio y la Diputación, por su parte, aseguran que la marcha atrás es una cuestión económica: la regla de gasto no permite a la corporación acometer ese desembolso en un año en el que ha enfrentado grandes gastos por la dana. Fuentes provinciales sostienen que el objetivo de la huelga es bloquear el proceso de formación de nuevos bomberos, para paralizar el incremento de las plantillas, de forma que los ya incorporados puedan seguir cobrando por las guardias y las horas extras. Pero en las reivindicaciones de los sindicatos está, precisamente, el incremento de personal para que la plantilla pueda dejar de trabajar fuera de su horario. Y denuncian que un “decretazo” de la Corporación les “obliga a hacer horas extras”.

Desde los sindicatos UGT, CGT e Intersindical han denunciado en una comparecencia conjunta este jueves que más de ocho meses después de la tragedia de la dana, “el Consorcio Provincial de Bomberos continúa arrastrando un grave déficit de personal y de recursos materiales”. Ante una catástrofe similar, advierten, estarían incluso peor separados que hace ocho meses, y no podrían afrontar con éxito grandes incendios forestales. Los sindicatos señalan que un estudio de la Universitat de València señalaba que la plantilla debía situarse entre 767 y 775 bomberos y bomberas para equipararse a la media nacional. Al menos hacen falta 200 efectivos más para poder dar un servicio adecuado, señalan.

Un preacuerdo roto

A finales de marzo el Consorcio firmó un preacuerdo con los sindicatos que contemplaba la mejora de las condiciones laborales y la creación de 45 nuevos puestos de bomberos a lo largo de tres años. Sin embargo, la Diputación retiró el preacuerdo alegando motivos económicos. En concreto, desde la corporación explican que el pacto estaba sujeto a que se mantuviera la estabilidad presupuestaria y a los informes de intervención. Esos informes, explican, impiden a la Diputación superar la regla de gasto en un año en el que ya ha habido muchos gastos extraordinarios por la dana. Lo que sí se ha cumplido, denuncian los sindicatos por su parte, es una serie de subidas salariales “solo para la dirección con salarios que superan los 80.000 euros anuales”.

Pero también en materia salarial y de condiciones hay fuego cruzado: fuentes de la Diputación señalan que los sueldos del personal de bomberos son altos, tanto que algunos cargos, aseguran, cobran lo que una categoría A2 siendo de rango C1. “Trabajan un día y libran cuatro, lo que implica que no van a trabajar 303 días al año”, señalan. También afean que planteen la reducción a la jornada laboral de 35 horas. Lo cierto es que los bomberos trabajan en turnos de 24 horas, guardias de día completo, con lo que ya cubren las 37 horas semanales que tienen por contrato.

Parques cerrados

El conflicto viene de más lejos. Según la institución, en concreto, de la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo acumulada de varios años, que suma 254 plazas. Fuentes provinciales afirman que el órgano técnico de selección, formado por personal de bomberos, lleva “dos años de desarrollo de las oposiciones”, un “avance lento y farragoso”. La formación posterior a la OPE, dicen, tenía que haber comenzado el 12 de mayo. Esta capacitación para el personal fijo incluye 250 horas impartidas por el Ivaspe y 250 impartidas por el Consorcio, por los propios bomberos. Como el proceso no estaba resuelto el 12 de mayo, porque aún no estaban los listados definitivos, la nueva fecha ofrecida por el Ivaspe fue la tercera semana de septiembre. Hasta que no esté hecha la formación, dicen fuentes provinciales, no se podrá incorporar a los nuevos recursos. Desde la Diputación se preguntan si la huelga no pretende “bloquear” la formación para paralizar las incorporaciones de plantilla. Si no hay plantilla suficiente, dicen, se tienen que cubrir los huecos con guardias, que se cobran aparte. Aunque es lo contrario de lo que defienden los bomberos en huelga.

La falta de personal y medios y la negativa del personal a hacer horas extraordinarias desde el pasado 1 de julio ha provocado cierres temporales de parques en varias localidades como Montcada, Oliva, Burjassot, La Pobla de Vallbona, Ontinyent y Catarroja y “la inoperatividad del helicóptero de rescate por falta de rescate: tres días inoperativo”, denuncian los sindicatos. De hecho, los representantes de los trabajadores y Compromís denunciaron que las víctimas de un accidente en Oliva habían tardado más en ser atendidas por el cierre del parque de la localidad. Fuentes cercanas a la dirección del Consorcio afirman en cambio que el parque se cerró porque algunos bomberos se ausentaron en concepto de horas sindicales.

“Decretazo”

Los sindicatos, además, han denunciado que, en lugar de negociar, la Diputación de Valencia ha dictado “un decretazo” que obliga al personal del consorcio a “realizar horas extraordinarias”. En concreto, el decreto establece “eliminar la restricción de las nueve guardias al mes hasta nuevo aviso”, además de “reforzar con personal de guardia extraordinaria de forma voluntaria” o “requerir de forma obligatoria la presencia de personal de fuera de guardia para cubrir esos mínimos o la necesidad de mayor personal por una emergencia”. Es un “callejón sin salida” según la representación de los trabajadores, porque el diputado responsable, Avelino Mascarell, “no coge el teléfono”.

Según fuentes de la Diputación, el decreto es una forma de asegurar la prestación del servicio y de evitar el cierre de parques por falta de efectivos, para poder responder en condiciones de seguridad a lo que ocurra.