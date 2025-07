«Estoy orgulloso de ser valenciano y tener la sede de Casual Hoteles en mi tierra»

«Sí, lo cuento. Soy del barrio de la Plata y con 18 años entré de recepcionista de noche en el Hotel Rey don Jaime. Que he viajado mucho. Que me siento orgulloso de ser valenciano, y por eso tenemos las oficinas centrales en Valencia», contestó Juan Carlos Sanjuán, CEO y fundador de la cadena Casual Hoteles, a su madre en una conversación figurada por el telefóno cuando recibió el Galardón Cadena Hotelera Valenciana del año. «Mi madre falleció hace unos años, pero estará orgullosa», dijo. «Este premio no es mío, es de todo el equipo que ha estado, que está y el que vendrá», añadió al final de su intervención, tras recoger el premio de manos de José Luis Braulio, director comercial de Levante-EMV.

Casual Hoteles, cadena fundada en 2013, ha revolucionado el concepto del alojamiento urbano en tan solo doce años. Lo ha hecho desde su origen mediterráneo, donde sigue teniendo su mayor implantación, con seis hoteles en la Comunitat Valenciana —cinco en Valencia y uno en Alicante—, y desde donde ha proyectado su modelo disruptivo hacia 16 ciudades de España, Portugal, Italia y Grecia, con un total de 26 hoteles (más dos en proyecto) y más de 1.000 habitaciones. En 2025 sumará un nuevo establecimiento en Nápoles, y en 2026 otro más en Atenas, consolidando así una expansión internacional que no olvida sus raíces.

Tematización

«El concepto nace de mi pasado como conferenciante en hoteles, y porque hablaba de un modelo diferente a los demás. Yo venía de hoteles de cadenas de 4 y 5 estrellas y me di cuenta de que se podía hacer una cadena de 2 y 3 estrellas de calidad. Según Tripadvisor, el mejor hotel de Cádiz tiene una estrella», explica Juan Carlos Sanjuán. «Se me ocurrió la idea de la tematización cuando todos los hoteles eran iguales. Me di cuenta que a todos les gustaba», añade el fundador de la cadena.

Imagen de una habitación del hotel Casual Socarrat de València. / ED

Uno de los secretos de Casual Hoteles es la ocupación en los máximos detalles «para que el cliente se sienta como en su casa, con todas las comodidades a su alcance, desde la ducha hasta el cargador de móvil en el enchufe», explica Sanjuán, al que le gusta «hacer patria» de su tierra. «Somos una cadena valenciana con sede en València y recibimos a la gente en nuestra oficina de València. Ni Madrid, ni Barcelona, hablemos con quien hablemos lo recibimos en València», apostilla el fundador.

Fiel a su compromiso social y medioambiental, la cadena ha convertido la responsabilidad en parte esencial de su identidad. Bajo un sólido Código Ético y con colaboraciones con organizaciones como Unicef, entre otras, Casual Hoteles se implica activamente en su entorno. Juan Carlos Sanjuán, profundamente ligado a su tierra, impulsa iniciativas solidarias como el apoyo a los afectados por la dana o que no se quede ni un niño solo en hospital a partir de 2030. «Yo soy de la Plata y trato de devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado», asegura Sanjuán. «Hemos firmado una colaboración con Mamás en Acción cuya misión es acompañar a menores hospitalizados que carecen de padres, que no pueden vivir con ellos o que tienen dificultades para estar. Mamás en Acción cuenta con una red de voluntarios que actúan como una familia temporal. Desde la mirada del viajero comprometido, conocer y apoyar acciones como esta es un recordatorio de que el turismo también puede abrazar causas que conectan con lo más esencial: cuidar de quienes más lo necesitan.

Bosque Casual es una prueba viva de cómo el turismo puede trascender lo simbólico y convertirse en acción regenerativa

Por su parte, el Bosque Casual es una prueba viva de cómo el turismo puede trascender lo simbólico y convertirse en acción regenerativa: al renunciar al servicio de limpieza durante su estancia, los huéspedes contribuyen directamente a la reforestación de ecosistemas degradados. Esta decisión aparentemente menor ya ha permitido plantar más de 1.327 árboles en sólo 6 meses, integrando al viajero en un proceso real de restauración ambiental que fortalece la biodiversidad, regula el clima local y recupera la funcionalidad de los suelos. n