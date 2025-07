Compromís escenifica su divorcio en el Congreso entre avisos a Sánchez: "Ningún capitán es imprescindible"

Compromís ha escenificado este miércoles sobre la tarima del Congreso su versión de la noventera película 'Tú a Londres y yo a California'. Si el pleno ya tenía su marcaje en rojo por las explicaciones de Pedro Sánchez sobre el caso Cerdán-Abalos y el plan de acción del Gobierno al respecto, para los valencianistas tiene el añadido de ver plasmada la división de sus dos diputados, Alberto Ibáñez y Àgueda Micó, en dos grupos distintos. El primero en Sumar y la segunda en el Mixto, con el que se ha estrenado.

Micó, en su nuevo papel dentro del Grupo Mixto, con un turno de cuatro minutos siendo la encarcada de cerrar el primer turno de palabra, se ha mostrado crítica con Sánchez, al que le ha reprochado que por su culpa (en referencia a los casos de corrupción vinculados al PSOE) "se puede ir todo al garete" y le ha afeado los incumplimientos del pacto de investidura sobre la agenda valenciana, desde la reforma de la financiación hasta la ampliación del Puerto de Valencia o los fondos de recuperación para la dana.

"Voy a serle sincera, no damos la legislatura por acabada, pero no tenemos interés en salvarlo a usted", le ha expresado la dirigente valencianista, quien, no obstante, ha evitado cualquier ruptura con el Gobierno central recordando que Compromís "somos un socio leal". Sí, somos, en primera persona del plural. "Sabemos lo que es tener un gobierno de PP y Vox, y no vamos a ser partícipes de facilitar su llegada, pero no vamos a ser cómplices de titulares que nos den vergüenza así que reaccionen y cumplan los compromisos", ha sentenciado Micó.

También ha lanzado avisos hacia Sánchez, aunque con un tono menos duro y añadiendo algún mensaje positivo el diputado de Compromís que se ha quedado en Sumar. Ibáñez, en el turno de réplica del Grupo Plurinacional, ha alertado al presidente del Gobierno que "ningún capitán es imprescindible", señalando la referencia que Sánchez hizo el sábado en Ferraz de que él como capitán no iba a abandonar el barco cuando había mala mar, le ha cuestionado por volver a incluir a José Luis Ábalos en las listas del 23-J y le ha pedido no hacerles elegir "entre un gobierno de la extrema derecha o disimular la corrupción del PSOE".

Críticas y mensajes positivos

Eso sí, estas críticas han ido acompañadas de algunos mensajes positivos por la acción del Ejecutivo, matiz del que se ha diferenciado de Micó. Ha mostrado su satisfacción con el documento presentado porque "bebe de la experiencia de la Conselleria de Transparencia de Compromís" durante el Botànic y de la que ha lamentado que el PP de Mazón "está echando por los suelos" al situar a un "amigo de Zaplana" (Eduardo Beut) al frente de la Agencia Antifraude o de cerrar la oficina encargada de recuperar "el patrimonio que Blasco, Cotino y todos sus amigos habían robado".

Nueva situación interna

Estas dos intervenciones pueden servir de líneas por las que discurrirá la nueva situación de Compromís que entra en un proceso absolutamente inédito a nivel interno. De hecho, a nivel práctico, en el Congreso Compromís deja de comportarse como una coalición y Més (el antiguo Bloc) e Iniciativa, a través de sus respectivos diputados, se arrogan por separado la representación de esta formación en sendos turnos de palabra, bajo el paraguas de sus grupos, sus respectivos discursos y los gestos que envuelve a cada uno.

Alberto Ibañez interviene en el pleno de este miércoles en el Congreso. / Levante-EMV

Según han reseñado fuentes de los valencianistas, los discursos de ambos dirigentes de la coalición (pese a ser la misma fuerza política) no estuvieron pactados, no obstante, sí admiten que se lleva hablando mucho internamente de la comparecencia y de las implicaciones del caso Cerdán-Ábalos en el último mes y que, por tanto, había una línea común al respecto. Falta ver si esta nueva realidad llegará a afectar en algún momento a la discrepancia de voto entre ambos y cómo se sustanciará.

Esta separación ha traído distintos turnos, nueva ubicación para Micó y también gestos diferentes. Ibáñez, por ejemplo, se levantó a aplaudir a la vicepresidenta y referente de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, igual que han hecho el resto de miembros del Grupo Plurinacional, pero no Micó. Eso sí, la dirigente valencianista se ha abrazado a la ministra de Trabajo antes de empezar la sesión para darle el pésame por el fallecimiento de su padre, el histórico sindicalista, Suso Díaz.

Ambos han podido salir con la sensación de que sus respectivas estrategias funcionan. Ibáñez, dentro de Sumar, podrá reivindicar (como ha hecho el propio grupo de Díaz) la inclusión de medidas contra la corrupción dentro del plan de regeneración presentado por Sánchez (señala hasta 8 medidas dentro de la quincena que se encontraban dentro del documento trasladado por esta formación al presidente del Gobierno) mientras que Micó podrá defender que sin el amparo de Sumar ha tenido una doble intervención y un tono más duro frente a Sánchez.