Empresas de material médico se suman a las protestas de las farmacias por los impagos de 6 millones

Seis millones de euros. A esa cantidad asciende la deuda que la Conselleria de Sanidad mantiene con las empresas proveedoras de material médico-quirúrgico, como denuncia Proquival, la asociación que agrupa a estas compañías y está integrada en Femeval. Otro subsector sanitario que se suma a las denuncias y protestas de las farmacias, que, ellas sí, han conseguido un compromiso de la Generalitat de endeudarse con préstamos bancarios para pagarles, aunque mantendrán las protestas hasta que tengan un comprobante documental de esta solución. Ahora, los proveedores de material médico denuncian una “morosidad insostenible” por los impagos y piden una reunión urgente.

El tono es, de momento, relativamente conciliador. Proquival dice entender “la difícil situación” a la que, desde hace años, se enfrenta el gobierno valenciano para sostener la liquidez necesaria para hacer frente al pago a proveedores. Pero creen que se debería tener en consideración a un sector que arrastra las consecuencias de un incumplimiento reiterado en el pago de las facturas, tan reiterado que a día de hoy las hay pendientes de abonar desde 2024 e incluso de ejercicios anteriores, denuncian.

"En tiempo y forma"

En un comunicado, llegan a dudar de la viabilidad de las empresas del sector si no se paga lo pendiente. Unas empresas que, además, proveen a hospitales, no solo a farmacias, de material como prótesis de cadera y rodilla, o instrumental para personal médico. Así pues, piden que se desplieguen procedimientos de ejecución que aseguren que los pagos a proveedores sanitarios se efectúan en tiempo y forma. “No solo por la situación tan complicada que atraviesan las empresas por la preocupante deuda sino por otras prácticas de la administración que dificultan su trabajo diario y ponen en riesgo su competitividad”, han señalado.

Entre estas “otras prácticas”, denuncian que la Conselleria de Sanidad no registra las facturas pendientes hasta que no tiene crédito para ello, y que solo es entonces, cuando están registradas, que la Conselleria de Hacienda procede a los pagos. A eso se suma otra “infrafinanciación” particular: la del catálogo de prótesis, que no se actualiza desde 2017, con lo que los precios se mantienen sobre el papel, aunque los costes, denuncian, han subido un 25%. “Pese a que han mostrado su comprensión sobre esta reivindicación, desde la Conselleria tampoco han priorizado tiempos para ponerla en marcha”, han lamentado.

Un acuerdo político

En este contexto, reclaman que se abone la deuda pendiente arrastrada desde 2024 y que se cumpla con las obligaciones de pago mensuales, que se garantice un presupuesto equilibrado y ajustado en el tiempo, y que se alcance un pacto político que “asegure el cobro regular y estable a largo plazo, que no se vea afectado por los cambios de legislaturas”.

Por su parte, las farmacias han anunciado este miércoles que mantendrán sus acciones reivindicativas por los impagos, al menos de momento. El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof), valora las propuestas de la Generalitat para solucionar el conflicto por el impago a estos establecimientos, que desde el gobierno valenciano achacan a la no llegada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Si este martes representantes del Micof mantuvieron reuniones con la Conselleria de Hacienda y el grupo Compromís en las Corts Valencianas, este miércoles se muestran relativamente satisfechos de las propuestas que dejó sobre la mesa el Consell, pero exigen que se materialicen antes de cesar en sus protestas.