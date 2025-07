Enganchón de Gan Pampols con afectados de la dana: "Yo no le he faltado al respeto"

La reunión de la comisión de estudio de la dana que ha celebrado hoy la Diputación de Valencia no solo ha tenido tensión fuera, donde se manifestaba casi la mitad de la plantilla del Consorcio Provincial de Bomberos. Dentro se han producido momentos con alguna palabra más alta que otra.

El vicepresidenta para la Reconstrucción, Gan Pampols, ha tenido un intercambio de pareceres con algunos de los asistentes de los municipios afectados (la reunión ha sido abierta), cuando se abordaba la falta de recursos para acometer los proyectos en los municipios. "Yo no le he faltado a usted al respeto. Si quiere luego hablamos, me explica lo que quiera y yo le atenderé", ha dicho el vicepresidente, que ha subido el tono a continuación, mientras explicaba el papel de la empresa estatal Tragsa en las obras.

"La crispación nunca ayuda. Cuando les he ido a ver he escuchado todo lo que me han tenido que decir, me lo he apuntado. Si tienen una queja la tienen que formular, y probablemente tienen razón, pero no nos acusen de no ser diligentes", ha dicho el conseller, que se ha tenido que marchar a otro compromiso.

A continuación, una representante de todos los comités locales de reconstrucción de l'Horta Sud ha reclamado, como respuesta al "abandono institucional", "la asunción de responsabilidades políticas y penales" de los responsables inmediatos, "la dimisión de Mazón y su Consell", y tras ella, su comparecencia ante los juzgados. También exhiben su "rechazo a la parodia de reconstrucción de Mazón" basada en "hormigón, construcción en zonas inundables, corrupción, y barracones".