"Le vamos a obligar": Los fieles de Camps presionan para que se postule a presidir el PP de Mazón

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, celebra esta noche en el Palau Alameda, icono de las celebraciones de las mayorías absolutas del PP valenciano, un nuevo acto de adhesión en el que sus fieles esperan que, ahora sí, dé el paso y formalice su candidatura para disputar el liderazgo del partido que ahora ostenta Carlos Mazón. Ya aguardaban ese anuncio en un encuentro similar que tuvo lugar en mayo, pero finalmente Camps optó por medir los tiempos y las palabras. "Yo seré lo que queráis que sea", dijo a sus seguidores. Ahora, esa parroquia se muestra decidida a darle ese empujón final: "Le vamos a obligar", aseguraba ayer un exdirigente popular muy cercano a Camps.

Los ánimos están caldeados en el 'campsismo'. El expresident lleva meses sumido en esta operación retorno, en la que pese a todo no había confrontado con un Mazón al que toda esta maniobra cogió en su momento de mayor debilidad por la dana. Se limitaba a abogar por la celebración de un congreso autonómico para revitalizar un partido que "languidece", según sus propias palabras. Desde la dirección autonómica se optó por dejarle hacer y no polemizar, como también sugería Génova.

Pero todo cambió este lunes, cuando el secretario general del PPCV y mano derecha de Mazón en el partido, Juanfran Pérez Llorca, criticó por primera vez las maniobras de Camps, señalando que se "equivoca con los tiempos" dado ese contexto de la dana y el desgaste que esta tragedia ha supuesto para el actual líder del partido y del gobierno valenciano.

Las palabras del reforzado Pérez Llorca intentando parar los pies al expresident no gustaron nada al entorno de Camps, que también abrió fuego ya de forma más directa contra la actual dirección autonómica e incluso contra Mazón, a quien habían evitado cuestionar pese a todo hasta el momento. Le recordaron que Camps dejó el cargo recién conseguida la mayoría absoluta más grande jamás lograda en la C. Valenciana para salvaguardar el partido, "algo que otros nunca hicieron ni harán", apostillaban desde su entorno en evidente alusión a Mazón.

Las palabras de Pérez Llorca generaron enfado, pero las críticas no parecen haber surtido ningún efecto disuasorio. En todo caso, al contrario. Camps, y sobre todo su entorno, que es quien habla por él estos días, se reafirman. Su equipo remitió este martes a primera hora la convocatoria para este nuevo acto de adhesión, del que ya informó Levante-EMV.

"Le vamos a obligar"

En esa invitación, Camps anuncia un "paso adelante decisivo". Se refiere a la presentación de su "proyecto político" con el que aspira a revitalizar el partido y alcanzar la presidencia del mismo tras la celebración de un congreso autonómico, que por ahora no entra en los planes de Alberto Núñez Feijóo.

Pero sus fieles esperan más concreción y que se postule con claridad para liderar el partido en la C. Valenciana, algo que no ha terminado de aterrizar en todos estos meses. Entre los objetivos del acto figura el de "reconocer el derecho legítimo de Camps a postularse en previsión de unas posibles elecciones regionales al PP". Es decir, toda una reivindicación de su figura con la que parece responder a Pérez Llorca, quien 24 horas antes señaló que "no toca" que el expresident espoleé ahora la convocatoria de ese cónclave.

¿Consumará el desafío? Camps ya tuvo una oportunidad en el acto masivo del Veles e Vents celebrado en mayo y no lo hizo. Entonces depositó en sus fieles la responsabilidad de paso adelante: "Yo seré lo que queráis que sea". Desde su entorno parecen haber tomado nota de ese espaldarazo que necesita el expresident y aseguran que apretarán para que así sea: "Le vamos a obligar", aseguraba ayer una persona cercana a Camps.

Asistencia "muy superior"

En el comunicado deja claro además que este encuentro, convocado hace ya días, "no tiene relación alguna con decisiones del Congreso Nacional del PP sino que responde plenamente a la iniciativa personal (de Camps) y al sentir del partido en la Comunitat Valenciana".

En un principio había dudas sobre la movilización que pudiera suscitar el nuevo acto, sobre todo por las fechas estivales y por ser un día entre semana. Sin embargo, la organización informó este martes de un cambio de espacio ante una asistencia "muy superior a la esperada". Hay 500 confirmados y se ha cerrado la inscripción ante la imposibilidad de ampliar más el aforo.

Según la escaleta del acto, Camps presentará "su proyecto, su idea de partido y recibirá el respaldo explícito de la militancia". Tras esta intervención, atenderá a los medios y posteriormente tendrá lugar la "cena cóctel" en el Palau Alameda.