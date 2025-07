Mazón rechaza el congreso que pide Camps: "El PPCV debe y va a estar centrado monográficamente en la recuperación"

El jefe del Consell y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha evitado este miércoles una confrontación directa con el expresident Francisco Camps ante sus movimientos para volver a dirigir el partido y que han generado las primeras hostilidades entre la dirección y el 'campsismo'. Unas horas antes de que Camps celebre un nuevo encuentro con seguidores en el que se espera que dé el paso y anuncie su candidatura para un congreso autonómico que por ahora no está previsto, Mazón ha tratado de desescalar el conflicto, aunque ha dejado claro que no comparte los tiempos del expresident y que no es partidario de activar ese proceso orgánico en el contexto actual.

El fondo es el mismo que el defendido por su número dos en el PPCV, Juanfran Pérez Llorca, este lunes y que provocó el enfado de los fieles de Camps, cuando aseguró que la reclamación de Camps "no toca" en estos momentos y lo equiparó a que el expresident hubiera tenido que lidiar con batallas internas cuando era juzgado por los trajes. Sin embargo, el tono ha sido algo más conciliador.

"Siempre ha tenido mi respeto y siempre lo va a tener. Este es el partido de Camps y yo soy su presidente, y siempre va a tener mi respeto, haga lo que haga y diga lo que diga", ha señalado Mazón ante las peticiones de congreso de Camps.

Carlos Mazón y Francisco Camps, en imagen de archivo / Europa Press

"Yo quiero hablar de recuperación"

El jefe del Consell ha asegurado que le parece "muy bien" que lance su candidatura para presidir el partido, pero ha dejado patente su discrepancia sobre el momento escogido. Así, preguntado por si esa gestión de tiempos de Camps es adecuada, ha señalado: "Eso tendrá que valorarlo quien quiera hablar de un congreso. Yo quiero hablar de recuperación. Creo que el PPCV tiene, debe y va a estar centrado monográficamente en la recuperación de la zona afectada y en el impulso a la Comunitat Valenciana. Es el tiempo de hacer esto, es lo que yo creo. Frente a todo lo demás, total respeto".

Igualmente, Mazón ha presumido de integrar corrientes internas en su proyecto y ha recordado que en 2021, en el congreso autonómico que le aupó a la presidencia del partido, "otras tres personas decidieron presentarse contra mí y hoy dos de esas tres están en mi gobierno como directores generales, así que hay que abordarlo con naturalidad, democracia interna y tranquilidad", ha dicho para insistir en que "haga lo que haga y diga lo que diga", Camps "siempre tendrá" su "máximo respeto".

La situación de tesorería

Sobre la petición realizada al Gobierno para endeudarse al margen del FLA ante la falta de aprobación de esta herramienta de liquidez por primera vez en 12 años, Mazón ha señalado que no contempla que Moncloa no autorice la operación, que ha reconocido que tendrá un "mayor coste para los valencianos" por los mayores tipos de interés pero a la que recurre el Consell porque "no nos han dejado otra opción".

"A grandes males, grandes remedios", ha resumido el popular. Además de la luz verde a formalizar la petición de crédito con los bancos, Mazón ha reclamado al Gobierno que se haga "en las condiciones más ventajosas" y dejándoles "la flexibilidad necesaria para poder negociar o terminar de negociar con las entidades financieras de la mejor manera posible".

Mazón ha agradecido a las entidades financieras con las que están hablando durante estas semanas "la confianza que están depositando" en la Generalitat y "la corresponsabilidad" que están teniendo, "sabiendo el momento que vive la Comunitat Valenciana".