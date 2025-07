Morant convoca al Comité Nacional del PSPV tras las explicaciones de Sánchez

El PSPV cerrará el curso político reuniendo al Comité Nacional de la formación, el principal órgano entre congresos, el próximo sábado 19 de julio. La cita, convocada por la secretaria general de la federación, Diana Morant, será la guinda a un semestre especialmente movido en el suelo socialista, que empezó con la activación de los congresos ordinarios en todas sus estructuras y ha acabado con la sacudida del caso que afecta a los dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Dos semanas después de la catarsis vivida por el PSOE en Ferraz, la sede de UGT-PV en València, a unos metros del Paseo de la Alameda de la capital del Turia, verá la extrapolación del encuentro en clave valenciana. Ahí será Morant (quien también es parte del Gobierno de España) la encargada de, siguiendo el símil dado por Pedro Sánchez el pasado sábado, ejercer de "capitana" de la federación, dar las explicaciones correspondientes a los suyos y tratar de insuflar ánimos a una formación en shock.

La convocatoria se decidió el martes en la ejecutiva del partido y según explican fuentes de la organización, la celebración del comité es ordinaria, es decir, no viene motivada por el estallido del caso Ábalos-Cerdán ni por ningún movimiento en especial. "Aquí la situación no es la misma", explican fuentes de la formación incidiendo que los cambios llevados a cabo en la ejecutiva no afectan a la federación ni tampoco se ha visto salpicada por las revelaciones del caso, más allá de la expulsión de Ábalos, ya asumida.

De hecho, el único cambio que afecta a nivel valenciano es que Alejandro Soler deberá dejar la presidencia del partido a nivel provincial en Alicante al elegir continuar en la dirección estatal, no obstante, es un asunto alicantino. Así, fuentes del PSPV dejan la convocatoria en algo ordinario y recuerdan que no se había celebrado ningún comité desde que el congreso que reeligió a Morant en enero y que abrió la renovación en cadena de las diferentes estructuras provinciales, comarcales y locales.

Rebeca Torró en el Comité Federal del PSOE junto a Pedro Sánchez / EFE

No obstante, el contexto es determinante. Llega dos semanas después del comité celebrado en Ferraz donde se aprobó el nombramiento de Rebeca Torró, dirigente precisamente del PSPV, como nueva secretaria de Organización del PSOE, es decir, la número tres del partido. El encuentro llegará tras las turbulencias internas y con la respuesta ya marcada por Sánchez no solo a nivel interno sino también en el Congreso con el plan de regeneración anunciado este miércoles.

Primer termómetro

Estas explicaciones servirán de brújula para Morant ante sus compañeros. Ella deberá hacer el discurso inicial y después llegarán las intervenciones a puerta cerrada. Ahí es donde hubo tensión en el Comité Federal, especialmente entre Emiliano García-Page y Óscar Puente, pero que difícilmente tendrá una réplica similar en el caso valenciano. En el PSPV no hay un movimiento crítico abiertamente con Sánchez, lo que evita que pueda haber reproches puntuales ante la crisis del partido o choques endémicos.

Lo que sí que servirá el Comité Nacional es de un primer termómetro para ver el nivel al que bajan las aguas en la federación valenciana tras la concatenación de los distintos congresos. Especialmente tenso fue el de Valencia entre Carlos Fernández Bielsa y los más fieles a Morant por lo que habrá que ver si esa tensión se canaliza en forma de críticas internas o los socialistas valencianos se blindan frente al terremoto que hay en la formación a nivel estatal.