Paula Dus Moll: «Queremos viajar lejos sin caer en que en la Comunitat Valenciana tenemos lo mejor»

Hace ya años que Paula Dus Moll (València, 1990) empezó a colgar sus fotografías en Instagram, esa red social que tanto se ha transformado con el paso del tiempo. Empezó como una aplicación para compartir imágenes por encima de todo. Fotos de calidad y fotos curiosas. Estampas que captan la atención porque tienen fondo, explican algo, dan información, no como la gran mayoría de capturas que hoy bombardean las redes. Paula no era cualquiera cazaimágenes, sino una fotógrafa con buen material técnico y creativo que transmitía momentos de sus viajes, paisajes que te dejan obnubilado y te piden visitarlo.

Paula Dus Moll, maestra infantil de profesión, recibió emocionada la pasada semana el premio Galardón Contenido Viajes de Levante-EMV de manos del director, Joan-Carles Martí. «En primer lugar quiero agradecer al a periódico Levante-EMV por este premio, que me hace muchísima ilusión. La Paula de hace unos años, cuando empecé, nunca podía imaginar que a día de hoy iba a estar aquí recibiendo este premio tan especial, la verdad», aseguró ante el público y el resto de premiados en uno de los auditorios del Grandiosa MSC, uno de los barcos más grandes con los que opera la empresa MSC Cruceros.

Paula Dus Moll valoró la Comunitat Valenciana como destino turístico con esa idea que aparece en tantas conversaciones: «¡Pero si aquí tenemos lo mejor!». «Desde el principio siempre he querido destacar las maravillas que tenemos aquí en la Comunitat Valenciana, porque muchas veces la gente está empeñada en viajar lejos, en visitar destinos exóticos, países increíbles que están lejos y no se dan cuenta de que aquí también tenemos auténticas maravillas, eso siempre lo he transmitido a través de las redes sociales», dijo la influencer de viajes, que agradeció a su entorno haber recibido el premio. «Quiero agradecer a mi familia, que me ha apoyado siempre, a mis amigos y a mi pareja, que a día de hoy es el que más me ayuda con todo esto y que tiene mucha paciencia conmigo», expresó emocionada la valenciana, cuya afición a los viajes le viene heredada de sus padres.

« Todo empezó porque a mí de siempre me ha gustado mucho hacer fotografías e iba a todas partes con la cámara. Al principio. en Instagram, eran sobre todo fotos, cada vez con más información, y después ya los vídeos. Como iba viendo que tenía repercusión, he ido añadiendo más y más y estoy encantada con poder ayudar a la gente a elegir buenos destinos para visitar o viajar», explica.

«Nuestros contrastes»

Paula Dus Moll argumenta su mensaje de conocer a fondo la Comunitat Valenciana, un lugar privilegiado. «Lo que quiero decir es que cuando vamos a sitios que están lejos, no pensamos muchas veces que aquí tenemos absolutamente de todo. Es como cuando queremos irnos al Caribe y no caemos que aquí tenemos calitas maravillosas, como En Caló o la Granadella; o muchos pueblos con encanto en nuestra costa, como Altea. También los tenemos en el interior, como es Morella o Culla, o las rutas de montaña espectaculares. Tenemos para todos los gustos», resume Paula.

Encantada con Georgia

El turismo en países que todavía no han sido ‘descubiertos’ está muy presente en la actividad de Paula. «Mira, uno de los países que es muy barato y que no es conocido es Georgia. Es un país que tiene absolutamente de todo, y comes por 3 euros y hay de todo. Si vas tienes que probar el Khachapuri y Khinkali, dos platos típicos que te van a encantar», informa la influencer. «Hace poco también estuve en Macedonia y lo mismo. No es el sitio que tienes en mente, pero es un destino barato. Y tiene muchísima variedad», añade.

De destinos en España, Paula recomienda muchos lugares ya conocidos, pero recuerda su paso por la provincia de Huesca, concretamente en la zona del pirineo aragonés. «Me encantó la zona de Huesca, con la ruta de la Cola del Caballo con unos paisajes espectaculares. Toda esa zona de pueblos como Aínsa me gustó mucho», explica.